Savaş başladı! Rusya harekete geçti, son dakika gelişmesi, kentler bombalanıyor patlama sesleri geliyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna'nın birçok kentinden patlama sesleri geliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar oluyor. ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" açıklaması yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada 'Rus İşgali işgal başladı' dedi. İşte dakika dakika yaşananlar...

09.18: Ukrayna lideri, dünyanın 'Rusya'yı barışa zorlaması gerektiğini' söyledi

09.16: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk’ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

09.09: Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.04: Rusya, Ukrayna'nın Rus uçaklarını düşürdüğü iddiasını yalanladı

08.50: Ukrayna ordusu, Lugansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu

08.41: Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın doğusunda bir Rus uçağını vurduğunu açıkladı.

8.40: ABD Dışişleri Bakanı, Pentagon Başkanı NATO Genel Sekreteri ile Ukrayna'yı görüştü.

8.37: Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Mümkünse lütfen evde kalın. Çalışıyoruz. Ordu çalışıyor, Ukrayna'nın tüm güvenlik ve savunma sektörü çalışıyor. Ben, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ve Bakanlar Kurulu, Bakanlar sizinle sürekli temas halinde olacak. Yakında tekrar temasa geçeceğim. Panik yapmayın, güçlüyüz, her şeye hazırız, herkesi yeneceğiz' dedi.

8.35: Ukrayna, ülkenin Rusya ve Belarus sınırı boyunca saldırı altında olduğunu duyurdu. Açıklamada 'Sınır birliklerimize top, ağır ekipmanlar ve hafif silahlarla saldırıldı' denildi.

08.32: NATO büyükelçileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında acil toplantı yapacak. Toplantının ardından TSİ 14.30'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklama yapması bekleniyor.

08.30 : Rusya, işgale giriştiği Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, deniz üsleri ve hava kuvvetlerinin vurulduğunu açıkladı. Rus ordusu, saldırılarda yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığı bilgisini verdi.

08.25 : Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın gayr-ı meşru saldırısının ardından Avrupa için kara günler yaşandığını söyledi. Rus saldırısını kınayan Scholz, "Bunlar Ukrayna için korkunç ve Avrupa için kara günler" dedi.

08.10 : BBC'nin Kiev'deki muhabiri Paul Adams, Kiev'de ilk siren seslerinin duyulmaya başlandığını söyledi. Siren sesleri BBC News canlı yayınında da duyuluyor.

08.08 : Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın gerekçesiz saldırısını şiddetli bir şekilde kınadıklarını açıkladı.

08.07: Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev’de patlama sesleri duyulurken, halk da kenti terk etmeye başladı.

08.02: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Sınıra yakın yerlerdeki askerlerimiz karşılık veriyor" dedi.

07.50. Rusya Savunma Bakanlığı: Yüksek hassasiyetli silahlar Ukrayna ordusunun askeri alt yapısını etkisiz hale getiriyor. Sivil toplumu tehdit etmeyecek şekilde hava savunma tesislerini, askeri hava limanlarının etkisiz hale getireceği şekilde yapılıyor.

07.48. Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi.

07.47: ABD Başkanı Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü.

07.46: Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız' dedi.

07.45 : Kiev Belediye Başkanı, şehir sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi. Ukrayna'nın başkentindeki patlamaların ardı arkası kesilmiyor.

07.40 : NATO Genel Sekreteri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 'pervasız ve sebepsiz saldırısını' kınadı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Rusya'nın işgalinin 'sayısız' hayatı tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulundu. Stoltenberg, ayrıca NATO üyelerinin 'Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçlarını ele almak için bir araya geleceğini' söyledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Rusya'nın sayısız sivilin hayatını riske atan Ukrayna'ya yönelik pervasız ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Tekrarlanan uyarılarımıza ve diplomasiye girmek için bitmek bilmeyen çabalarımıza rağmen, Rusya bir kez daha egemen ve bağımsız bir ülkeye karşı saldırganlık yolunu seçti."Stoltenberg, ayrıca "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve Avrupa-Atlantik güvenliğine ciddi bir tehdittir. Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum." dedi. NATO Genel Sekreteri, sözlerini "Bu korkunç zamanda Ukrayna halkının yanındayız. NATO tüm müttefikleri korumak ve savunmak için elinden gelen her şeyi yapacak" diyerek sürdürdü.

07.35 : Wall Street Journal: ABD ve müttefikleri Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı geniş yaptırımlarla vuracaklar. Amerikalı yetkili, " Yaptırımlar Rusya'nın finansal sistemini şok edecek, piyasalarını vuracak, büyümesini frenleyecek ve sanayisini duraklatacak" diye konuştu.

07.30 : Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Putin'e çağrı yaptı, "İnsanlık adına askerlerinizi geri çekin" dedi.

07.10: Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı.

07.08: BM Genel Sekreteri, 'Mevcut şartlarda çağrımı değiştiriyorum Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar. Bu savaş acilen durmalı hemen' dedi.

07.02: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter paylaşımında Putin'in ülkesine geniş çaplı bir işgal başlattığını söyledi. Ülkesinin barışçıl şehirlerinin saldırı altında olduğunu belirten Kuleba, "Ukrayna kendisini savunacak ve de kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalıdır. Şimdi harekete geçme zamanı" diye yazdı.

07.01: Rusya BM Büyükelçisi Vassily Nebizia 'Savaş suçları için araf yoktur direkt cehenneme giderler. Burada Ukrayna halkına karşı saldırmıyoruz, Kiev'deki cunta rejimine karşıyız biz' dedi.

06.58: Rusya'nın bölgede başlattığı operasyonu 'pervasız ve sebepsiz saldırı' olarak tanımlayan NATO, Rusya'yı kınadı.

06.53: ABD'nin BM Temsilcisi, 'Putin bu konseyin sorumlulukları ile alay etti bu bir acil durumdur hemen harekete geçmemiz gerekiyor' dedi.'Müttefiklerimiz ile buna karşılık vereceğiz' diyen temsilci bunun etkili bir karşılık olacağını belirtti ve 'Tüm dünya Rusya'ya hesap soracak' dedi.

06.44: Ukrayna'da bulunan CNN Muhabiri Mücahit Topçu, sadece Donbas'tan ateş sesleri gelmediğini belirtti.

Pek çok şehirden patlama sesleri geldiğini belirten Topçu, 'Donbas'ın batısındaki Kramatorsk bölgesinden saldırı haberleri geliyor' dedi ve 'O bölge önemli zira Donbas bölgesinde yaşayan sivillerin çıkış noktası olarak dikkat çekiyor' dedi.

KİEV'DE PATLAMALAR MEYDANA GELİYOR

06.34: Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi. Her iki şehirdeki AFP muhabirleri güçlü patlamalar duydu ve Mariupol'da, cephe hattına ve Rusya sınırına yakın, sakinler şehrin doğu banliyölerinde topçu sesleri duyduklarını bildirdi.

06.29: ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda bugün Amerikalılara sesleneceğim. Rusya'nın eylemlerine güçlü ve birlikte yanıt vermeyi sağlamak için NATO ve müttefiklerimiz ile koordinasyon içindeyiz. Dünyanın duaları Ukrayna ile birlikte' dedi.

06.00:Rusya-Ukrayna krizinde Son Dakika gelişmesi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri Operasyon kararı aldı. Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve Ukrayna askerlerini silahlarını bırakmaya çağırdı.

'DIŞ GÜÇLERE SESLENMEK İSTİYORUM, DERHAL KARŞILIK VERİLECEK'

Putin, Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" dedi. Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimlerinin boşa çıkarıldığını belirten Putin, 'İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız' dedi. Putin, 'ABD ve müttefikleri 'Rusya'yı çevreleme' yönünde bir politikaya sahip. Ancak bizim için bu, Rusya'nın varlığına yönelik ciddi bir tehdit' ifadelerini kullandı. Donbass'taki Ukrayna silahlı güçlerine seslenen Putin şu ifadeleri kullandı; 'Yoldaşlar! Babalarınız ve dedeleriniz ortak anavatanımızı savunarak Nazilere karşı savaştı. Neo-Nazilerin gücü ele geçirmesinden memnun olduğunuzu düşünmüyorum. Silahlarınızı bırakın ve evlerinize dönün.' Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Putin'in bu açıklamasından dakikalar önce Putin'e Ukrayna'ya saldırmaması için kişisel bir çağrıda bulunmuştu.

02:25 Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölge boyunca hava trafiğini sivil uçuşlara kapattı.

01:55: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski TSİ ile 01.50 sıralarında Telegram hesabından bir video yayımladı. Zelenski, bugün Rusya lideri Putin'i aradığını fakat ulaşamadığını ifade etti: "Bugün, Rusya Federasyonu Başkanı'yla telefon görüşmesi talebinde bulundum. Yanıt sessizlik. Fakat sessizlik Donbas'ta olmalı."

ZELENSKİ'DEN RUS HALKINA: SAVAŞA KARŞI ÇIKIN

Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını dile getiren Zelenski, Rusya'yla sıcak savaş da dahil hiçbir biçimde savaş istemediğini belirtti. Zelenski konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıyı onayladığını öne sürerek, Rus halkına 'savaşa karşın çıkın' çağrısı yaptı. Ukrayna’nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenskiy, “Kesin olarak bildiğimiz şey savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz” şeklinde konuştu. Ukrayna sınırında yaklaşık 200 bin Rus askerinin bulunduğunu söyleyen Zelenski, Ukrayna'nın muhtelif formatlarda Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Zelenski konuşmasının Rusça yaptığı bölümünde ise şunları söyledi:"Tüm Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bir cumhurbaşkanı olarak değil. Rus vatandaşlarına bir Ukrayna vatandaşı olarak sesleniyorum. Aramızda 2 bin kilometre ortak sınır var. Ordunuz sınır boyunca dizilmiş. Yaklaşık 200 bin asker. Binlerce askeri araç var. Liderliğiniz başka bir ülkenin toprağına, daha ileri bir adım atmalarına yönelik onlara onay verdi. Bu adım Avrupa kıtasında büyük bir savaşın başlangıcı olabilir."

01:50 Fransa vatandaşlarına Ukrayna'yı gecikmeksizin terk etme çağrısında bulundu.

00:05 Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi halinde çok fazla kan akacağını açıkladı.

00:02 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Ukrayna'ya savaşmak için ABD askeri göndermemekte kararlı olduğunu açıkladı.

00:01 Kremlin, Donbas'taki Ukraynalı ayrılıkçıların Kiev Yönetimi'ne karşı Rusya'dan yardım istediğini açıkladı.