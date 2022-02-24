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Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı! Ukrayna'ya füze yağıyor...

Ukrayna - Rusya krizinde dünyanın korkusu gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, 'Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek' dedi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 'Rus işgali başladı' dedi. Daha sonra yapılan açıklamada 'Rus donanması denizlerden çıkartma yapıyor' denildi. Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.

• 24 Şubat 2022 - 08:02 • Son Güncelleme:
• 24 Şubat 2022 - 08:02 • Son Güncelleme:
1Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Dünyanın korkusu Putin'in saldırı emriyle gerçekleşti. Rus ordusu Ukrayna topraklarına harekat başlattı. Rusya'nın saldırısı sonra peş peşe kritik açıklamalar gelmeye başladı...

2Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna ordusu, Lugansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu

3Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın doğusunda bir Rus uçağını vurduğunu açıkladı.

4Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna tüm sivil uçuşlara hava sahasını kapattığını açıkladı.

5Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

ABD Dışişleri Bakanı, Pentagon Başkanı NATO Genel Sekreteri ile Ukrayna'yı görüştü.

6Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Mümkünse lütfen evde kalın. Çalışıyoruz. Ordu çalışıyor, Ukrayna'nın tüm güvenlik ve savunma sektörü çalışıyor. Ben, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ve Bakanlar Kurulu, Bakanlar sizinle sürekli temas halinde olacak. Yakında tekrar temasa geçeceğim. Panik yapmayın, güçlüyüz, her şeye hazırız, herkesi yeneceğiz' dedi.

7Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna, ülkenin Rusya ve Belarus sınırı boyunca saldırı altında olduğunu duyurdu. Açıklamada 'Sınır birliklerimize top, ağır ekipmanlar ve hafif silahlarla saldırıldı' denildi.

8Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

NATO büyükelçileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında acil toplantı yapacak. Toplantının ardından TSİ 14.30'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklama yapması bekleniyor.

9Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Rusya, işgale giriştiği Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, deniz üsleri ve hava kuvvetlerinin vurulduğunu açıkladı. Rus ordusu, saldırılarda yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığı bilgisini verdi.

10Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın gayr-ı meşru saldırısının ardından Avrupa için kara günler yaşandığını söyledi. Rus saldırısını kınayan Scholz, "Bunlar Ukrayna için korkunç ve Avrupa için kara günler" dedi.

11Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

BBC'nin Kiev'deki muhabiri Paul Adams, Kiev'de ilk siren seslerinin duyulmaya başlandığını söyledi. Siren sesleri BBC News canlı yayınında da duyuluyor.

12Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın gerekçesiz saldırısını şiddetli bir şekilde kınadıklarını açıkladı.

13Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun ardından başkent Kiev’de patlama sesleri duyulurken, halk da kenti terk etmeye başladı.  

14Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Sınıra yakın yerlerdeki askerlerimiz karşılık veriyor" dedi.

15Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Rusya Savunma Bakanlığı: Yüksek hassasiyetli silahlar Ukrayna ordusunun askeri alt yapısını etkisiz hale getiriyor. Sivil toplumu tehdit etmeyecek şekilde hava savunma tesislerini, askeri hava limanlarının etkisiz hale getireceği şekilde yapılıyor.

16Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi.

17Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

ABD Başkanı Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü.

18Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız' dedi.-

19Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Kiev Belediye Başkanı, şehir sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi. Ukrayna'nın başkentindeki patlamaların ardı arkası kesilmiyor.

20Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

NATO Genel Sekreteri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 'pervasız ve sebepsiz saldırısını' kınadı. Genel Sekreter Jens  Stoltenberg, Rusya'nın işgalinin 'sayısız' hayatı tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulundu. Stoltenberg, ayrıca NATO üyelerinin 'Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçlarını ele almak için bir araya geleceğini' söyledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Rusya'nın sayısız sivilin hayatını riske atan Ukrayna'ya yönelik pervasız ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Tekrarlanan uyarılarımıza ve diplomasiye girmek için bitmek bilmeyen çabalarımıza rağmen, Rusya bir kez daha egemen ve bağımsız bir ülkeye karşı saldırganlık yolunu seçti."Stoltenberg, ayrıca "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve Avrupa-Atlantik güvenliğine ciddi bir tehdittir. Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum." dedi. NATO Genel Sekreteri, sözlerini "Bu korkunç zamanda Ukrayna halkının yanındayız. NATO tüm müttefikleri korumak ve savunmak için elinden gelen her şeyi yapacak" diyerek sürdürdü.

21Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Wall Street Journal: ABD ve müttefikleri Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı geniş yaptırımlarla vuracaklar. Amerikalı yetkili, " Yaptırımlar Rusya'nın finansal sistemini şok edecek, piyasalarını vuracak, büyümesini frenleyecek ve sanayisini duraklatacak" diye konuştu.

22Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Putin'e çağrı yaptı, "İnsanlık adına askerlerinizi geri çekin" dedi.

23Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

BM Genel Sekreteri, 'Mevcut şartlarda çağrımı değiştiriyorum Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar. Bu savaş acilen durmalı hemen' dedi.

24Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna kentlerine saldırılar sürüyor' dedi.

25Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Rusya BM Büyükelçisi Vassily Nebizia 'Savaş suçları için araf yoktur direkt cehenneme giderler. Burada Ukrayna halkına karşı saldırmıyoruz, Kiev'deki cunta rejimine karşıyız biz' dedi.

26Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Rusya'nın bölgede başlattığı operasyonu 'pervasız ve sebepsiz saldırı' olarak tanımlayan NATO, Rusya'yı kınadı.

27Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

ABD'nin BM Temsilcisi, 'Putin bu konseyin sorumlulukları ile alay etti bu bir acil durumdur hemen harekete geçmemiz gerekiyor' dedi.

28Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

'Müttefiklerimiz ile buna karşılık vereceğiz' diyen temsilci bunun etkili bir karşılık olacağını belirtti ve 'Tüm dünya Rusya'ya hesap soracak' dedi.

29Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna'da bulunan CNN Muhabiri Mücahit Topçu, sadece Donbas'tan ateş sesleri gelmediğini belirtti.

30Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Pek çok şehirden patlama sesleri geldiğini belirten Topçu, 'Donbas'ın batısındaki Kramatorsk bölgesinden saldırı haberleri geliyor' dedi ve 'O bölge önemli zira Donbas bölgesinde yaşayan sivillerin çıkış noktası olarak dikkat çekiyor' dedi.

31KİEVDE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

KİEV'DE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve doğu liman kenti Mariupol'da patlamalar meydana geldi.

32Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Her iki şehirdeki AFP muhabirleri güçlü patlamalar duydu ve Mariupol'da, cephe hattına ve Rusya sınırına yakın, sakinler şehrin doğu banliyölerinde topçu sesleri duyduklarını bildirdi.

33Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

ABD Başkanı Biden, Putin'in saldırı emri sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Rusya'nın karşı karşıya kalacağı sonuçlar konusunda bugün Amerikalılara sesleneceğim. Rusya'nın eylemlerine güçlü ve birlikte yanıt vermeyi sağlamak için NATO ve müttefiklerimiz ile koordinasyon içindeyiz. Dünyanın duaları Ukrayna ile birlikte' dedi.

34Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri Operasyon kararı aldı.

35Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Putin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu ve Ukrayna askerlerini silahlarını bırakmaya çağırdı.

36Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

TSİ sabah 6'da konuşan Putin, 'askeri operasyon kararı aldım' dedi ve müdahale eden herkese karşı misilleme sözü verdi.

37DIŞ GÜÇLERE SESLENMEK İSTİYORUM, DERHAL KARŞILIK VERİLECEK

'DIŞ GÜÇLERE SESLENMEK İSTİYORUM, DERHAL KARŞILIK VERİLECEK'

Putin, Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" dedi.

38Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimlerinin boşa çıkarıldığını belirten Putin, 'İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız' dedi.

39Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Putin, 'ABD ve müttefikleri 'Rusya'yı çevreleme' yönünde bir politikaya sahip. Ancak bizim için bu, Rusya'nın varlığına yönelik ciddi bir tehdit' ifadelerini kullandı.

40Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Donbass'taki Ukrayna silahlı güçlerine seslenen Putin şu ifadeleri kullandı;'Yoldaşlar! Babalarınız ve dedeleriniz ortak anavatanımızı savunarak Nazilere karşı savaştı. Neo-Nazilerin gücü ele geçirmesinden memnun olduğunuzu düşünmüyorum. Silahlarınızı bırakın ve evlerinize dönün.'

41Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Putin'in bu açıklamasından dakikalar önce Putin'e Ukrayna'ya saldırmaması için kişisel bir çağrıda bulunmuştu.

42Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölge boyunca hava trafiğini sivil uçuşlara kapattı.

43Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski TSİ ile 01.50 sıralarında Telegram hesabından bir video yayımladı. Zelenski, bugün Rusya lideri Putin'i aradığını fakat ulaşamadığını ifade etti: "Bugün, Rusya Federasyonu Başkanı'yla telefon görüşmesi talebinde bulundum. Yanıt sessizlik. Fakat sessizlik Donbas'ta olmalı."

44ZELENSKİDEN RUS HALKINA: SAVAŞA KARŞI ÇIKIN

ZELENSKİ'DEN RUS HALKINA: SAVAŞA KARŞI ÇIKIN

Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını dile getiren Zelenski, Rusya'yla sıcak savaş da dahil hiçbir biçimde savaş istemediğini belirtti. Zelenski konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıyı onayladığını öne sürerek, Rus halkına 'savaşa karşın çıkın' çağrısı yaptı. Ukrayna’nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenskiy, “Kesin olarak bildiğimiz şey savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz” şeklinde konuştu. Ukrayna sınırında yaklaşık 200 bin Rus askerinin bulunduğunu söyleyen Zelenski, Ukrayna'nın muhtelif formatlarda Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

45Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Zelenski konuşmasının Rusça yaptığı bölümünde ise şunları söyledi:"Tüm Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bir cumhurbaşkanı olarak değil. Rus vatandaşlarına bir Ukrayna vatandaşı olarak sesleniyorum. Aramızda 2 bin kilometre ortak sınır var. Ordunuz sınır boyunca dizilmiş. Yaklaşık 200 bin asker. Binlerce askeri araç var. Liderliğiniz başka bir ülkenin toprağına, daha ileri bir adım atmalarına yönelik onlara onay verdi. Bu adım Avrupa kıtasında büyük bir savaşın başlangıcı olabilir."

46Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Fransa vatandaşlarına Ukrayna'yı gecikmeksizin terk etme çağrısında bulundu.

47Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi halinde çok fazla kan akacağını açıkladı.

48Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Ukrayna'ya savaşmak için ABD askeri göndermemekte kararlı olduğunu açıkladı.

49Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

Kremlin, Donbas'taki Ukraynalı ayrılıkçıların Kiev Yönetimi'ne karşı Rusya'dan yardım istediğini açıkladı.

50Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı Ukraynaya füze yağıyor...

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