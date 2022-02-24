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DünyaRusya'ya büyük darbe! ABD, İngiltere resmen açıkladı, hepsi yasaklandı
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Rusya'ya büyük darbe! ABD, İngiltere resmen açıkladı, hepsi yasaklandı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yıkıcı yaptırımları olacaklarına dair tweet attı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından son duruma dair açıklama yapıyor. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekâtı sonrası Batı ülkelerinden Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında Rus bankalarının Londra finansal siteminden çıkarılacağını duyurdu.

24.02.2022 - 21:22 |
Rusya'ya büyük darbe! ABD, İngiltere resmen açıkladı, hepsi yasaklandı

 Joe Biden, son duruma dair yapacağı açıklama öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Putin'in Ukrayna'ya yönelik haksız saldırısını tartışmak için G7 meslektaşlarımla bir araya geldim ve Rusya'yı sorumlu tutmak için yıkıcı yaptırım paketleri ve diğer ekonomik önlemler üzerinde ilerlemeye karar verdik. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız."

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından uygulanacak yaptırımlara dair konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Haftalardır bu durum gerçekleşmesin diye uyarılarımızı yaptık.

- Ukrayna sanki Rusya'ya yönelik bir saldırı içerisindeymiş gibi temelsiz bir yaklaşımla saldırı başladı.

Rusyaya büyük darbe ABD, İngiltere resmen açıkladı, hepsi yasaklandı

RUSLARIN BİRLEŞİK KRALLIKTAKİ BANKA HESAPLARINDA KISITLAMA

Boris Johnson, Parlamento'da yaptığı konuşmada Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

Johnson'ın açıkladığı yaptırım kararları şu şekilde:

- Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak ve bu bankalar Birleşik Krallık finansal sisteminden çıkarılacak. Yasa büyük Rus şirketlerinin ve kamunun Birleşik Krallık piyasalarından finans bulma ve borç almasını engelleyecek.

- 100'ü aşkın yeni kişi ve kurumun varlıkları dondurulacak.

- Aeroflot Havayolları uçaklarının Birleşik Krallık'a uçuşları yasaklanacak.

- Birkaç gün içinde Birleşik Krallık yüksek teknoloji ürünleri ve rafineri ekipmanlarının ihracatını durduracak.

- Rusların Birleşik Krallık bankalarında hesaplarına yatırabileceği para miktarına kısıtlamalar getirilecek.

- Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması dahil hiçbir şey olasılık dışı değil.

- Benzer yaptırımlar Ukrayna saldırısındaki rolü nedeniyle Belarus'a da uygulanacak.

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