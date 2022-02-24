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Ukrayna görüntüleri paylaştı: Rusya sivillere füze attı

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Rusyanın Ukraynalı sivilleri hedef aldığına yönelik çok sayıda görüntü olduğunu iddia etti. Dzhepparın paylaştığı görüntüde, yerleşim yerlerine alçaktan uçak bir savaş jetinin iki füze attığı görüldü.

24.02.2022 - 20:59 | | UKRAYNA, (DHA)
Ukrayna görüntüleri paylaştı: Rusya sivillere füze attı

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, açıklamasında, "Rus uçakları ve Grad roketatarları tarafından Ukraynalıların üzerine ateş açılan çok sayıda görüntü var. Harekete geçme zamanı. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısını kesin" ifadelerini kullandı. Dzhepparın ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığının paylaştığı görüntüde, savaş uçağının alçaktan uçarak yerleşim yerlerine yakın bir noktaya iki adet füze attığı görüldü. Füzelerin düşmesinin ardından görüntüyü kaydeden ailenin büyük bir korku yaşadığı ve çocukların çığlık attığı duyuldu.

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