BM'den Rusya'ye tepki: İnsanlık adına askerlerinizi geri çekin
BM Genel Sekreteri yaptığı ilk açıklamada Rusya'ya çağrı yaparak, "İnsanlık adına askerlerinizi geri çekin dedi.
24.02.2022 - 08:27 |
BM Genel sekreteri Guterres yaptığı açıklamada "Bu savaş acilen durmalı hemen. İnsanlık adına askerlerinizi geri çekin" ifadelerini kullandı. Guterres "Bu çok anlamsız bir savaş. Dünya zaten bir salgın ile uğraşmışken böyle bir savaş hemen durdurulmalı." sözlerine yer verdi.
İlgili Haber
Savaş başladı! Rusya harekete geçti, son dakika gelişmesi, kentler bombalanıyor patlama sesleri geliyor...