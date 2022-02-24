BM'den Rusya'ye tepki: İnsanlık adına askerlerinizi geri çekin

BM Genel sekreteri Guterres yaptığı açıklamada "Bu savaş acilen durmalı hemen. İnsanlık adına askerlerinizi geri çekin" ifadelerini kullandı. Guterres "Bu çok anlamsız bir savaş. Dünya zaten bir salgın ile uğraşmışken böyle bir savaş hemen durdurulmalı." sözlerine yer verdi.