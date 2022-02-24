Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücü karşılaştırması! Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir?

Rusya Ukrayna krizi savaşa dönüştü! Rusya Ukrayna’yı vurmaya başladı! Rusya askeri harekat başlattığını duyurdu. Harekata dünyadan tepkiler yükselirken ABD başkanı Joe Biden, dünya hesap soracak açıklaması yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladığını duyurdu. Putin, Ukrayna topraklarını Ukrayna topraklarını işgal etme nitetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna Rusya askeri gücü merak ediliyor. Peki, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücü karşılaştırması!

RUSYA UKRAYNA ASKERİ GÜÇ DENGESİ

Rusya askeri gücü

- Rusya ordusu dünya sıralamasında 2. sırada bulunuyor.

- Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin.

- Rusya'nın yedek personel sayısı iki milyon.

- Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin

- Rusya'nın savunma harcamaları 42 milyar 149 milyon dolar.

- Rusya'nın toplam hava aracı 4 bin 144.

- Rusya'nın 1540 helikopteri bulunuyor.

- Rusya'nın 789 savaş uçağı bulunuyor.

- Rusya'nın 538 saldırı helikopteri var.

- Tank gücü bakımından dünyada lider konumunda bulunan Rusya'nın 13 bin tankı var.

- Rusya'nın 27 bin zırhlı aracı var.

- Kendinden tahrikli topçu açısından da dünyada ilk sırada bulunan Rusya'nın 6 bin 540 bulunuyor.

- Rusya 4 bin 465 çekili topçuya sahip.

- Rusya'nın 1 uçak gemisi mevcut.

- Rusya 64 denizaltı sahibi.

- Rusya'nın 15 destroyeri (muhrip) bulunuyor.

- Rusya'nın 11 fırkateyni bulunuyor.

- Rusya 85 korvete sahip.

- Rusya 48 mayın gemisi sahibi.

Ukrayna askeri gücü

- Ukrayna ise dünya orduları arasında 25'inci sırada geliyor. İki ülke arasındaki aktif personel sayısı farkı, Rusya lehine 759 bin.

- Yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin.

- Ukrayna'nın yedek personeli ise 900 bin.

- Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor.

- Ukrayna'nın savunmaya ayırdığı bütçesi 9 milyar 600 milyon dolar.

- Ukrayna'nın toplam hava aracı 285.

- Ukrayna'nın ise 42 savaş uçağı bulunuyor.

- Ukrayna'nın 111 helikopteri bulunuyor.

- Ukrayna'nın 34 saldırı helikopteri mevcut.

- Ukrayna 2430 tanka sahip.

- Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı aracı var.

- Ukrayna'nın 785 topçusu bulunuyor.

- Ukrayna 2 bin 40 çekili topçuya sahip.

- Ukrayna'nın uçak gemisi bulunmuyor.

- Ukrayna ordusunun denizaltısı yok.

- Ukrayna ordusu destroyeri (muhrip) yok.

- Ukrayna'nın bir fırkateyni bulunuyor.

- Ukrayna 0 korvete sahip.

- Ukrayna'nın envanterinde mayın gemisi bulunmuyor.