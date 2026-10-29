Anadolu köyünde Cumhuriyet'in 103. yıl coşkusu: Yaşlısı genci bayraklarla yürüdü, halaylar çekti

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Cumhuriyet'i o kadar benimsiyorlar ki bu çok mutluluk verici, gurur verici bir şey. Biz de köy derneği olarak halkımızın bu talebine, bu isteğine dört elle sarılıp onlarla beraber aynı yolda yürüyelim diye böyle bir organizasyon yaptık" diye konuştu.