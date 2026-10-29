Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi
HaberlerGündem Haberleri Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

29.10.2026 - 20:33Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan kızı kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, özel hastanede çalıştığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürerken, yoğun bakım ünitesinde bir personelle halay çektiği görüntüye ulaşıldı. Görüntünün soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1

Yalova’da ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un (52) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında, geçmişte özel bir hastanede çalıştığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

2Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

3Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

HASTALARA İĞNE YAPTIĞI İDDİASI

Eminoğlu, suç duyurusunda Gülter’in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü.

4Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

Eminoğlu ayrıca Gülter’in hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

5Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURDU

Eminoğlu’nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının yer aldığı öne sürüldü.

6Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme geldiği belirtilerek, iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

7Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

YOĞUN BAKIMDA HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜYE ULAŞILDI

Tuğyan Ülkem Gülter’in hastanede görev yaptığı döneme ait soruşturma dosyasına giren görüntülerden birine daha ulaşıldı.

8Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

Görüntüde Gülter’in, yoğun bakım ünitesinde bir hastane personeliyle birlikte halay çektiği görüldü.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi