Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

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Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme geldiği belirtilerek, iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.