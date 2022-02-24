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Ruslar ilk burayı vurdu! Ukrayna savunmasını felç eden korkunç saldırı...

Ukrayna, başkent Kiev başta olmak üzere pek çok bölge Rus saldırıların hedefi oldu. Rus saldırılarına dünyanın pek çok yerinden tepkiler geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ajanslar kullanılamaz hale gelen hava savunma sisteminin görüntülerini paylaştı.

24.02.2022 - 17:14 |
Ruslar ilk burayı vurdu! Ukrayna savunmasını felç eden korkunç saldırı...

Rus ordusu Ukrayna topraklarında ilerleme devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ruslar ilk burayı vurdu Ukrayna savunmasını felç eden korkunç saldırı...

Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.

Ruslar ilk burayı vurdu Ukrayna savunmasını felç eden korkunç saldırı...

Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan hava savunma sistemleri, Rus güçlerin ilk vurduğu hedef oldu. Rusya'nın saldırısıyla sistemler paramparça edildi.

Ruslar ilk burayı vurdu Ukrayna savunmasını felç eden korkunç saldırı...

“114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi”
Rusya’nın Ukrayna operasyonuna dair Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 114 Ukrayna askerinin teslim olduğu ve toplam 74 askeri tesisin imha edildiği belirtildi.

Ruslar ilk burayı vurdu Ukrayna savunmasını felç eden korkunç saldırı...


Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken her 2 ülkeden de yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 11 havaalanı, 3 komuta merkezi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait 1 üs, S-300 ve Buk - M1 Hava Savunma Sistemleri ve 18 radar istasyonu dahil toplam 74 askeri tesis imha edildi” ifadelerine yer verildi. Konaşenkov ayrıca, operasyonlar sırasında Rusya'ya ait bir Su-25 savaş uçağının düştüğünü, pilotların ise fırlatma sistemleri sayesinde hayatta kaldığını aktardı

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“114 Ukrayna askeri teslim oldu”
Donbass sınırında Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yaşanan çatışmalara da değinen Konaşenkov, “114 Ukrayna askeri silahlarını bırakarak Rus birliklerine teslim oldu" dedi.

Ruslar ilk burayı vurdu Ukrayna savunmasını felç eden korkunç saldırı...



Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rus askerlerine yaptığı çağrıda, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri personelin, milliyetçilerden farklı olarak Ukrayna halkına yemin ettiğini ve emirlere uyduğunu dikkate alın ve onlara saygılı davranın. Silah bırakan Ukraynalı askerlerin çıkışı için güvenli koridorların oluşturulması üzerinde çalışın” ifadeleri yer aldı.

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