Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemi vuruldu
Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi. Gemi hasar alırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
24.02.2022 - 17:19 | | DHA
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği, can kaybının olmadığı açıklandı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir" denildi.
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