Rus pasaportlarını yakıyorlar! Dünyadan tepki yağıyor, protestolar başladı İstanbul ve Antalya'da da...

Ukrayna için destek isteyen Karaca, “İnşallah bu kötü günler en kısa zamanda bitecek. Siz Türkler bizi anlıyorsunuz. Biz 21 yıldır burada yaşıyoruz. Sizlerin de çocukları, yakınları sınırda ölüyor. İnşallah en yakın zamanda bu bitecek ve tüm dünya barış görecek. Bütün Ruslar ve Türkler kimse Putin'e inanmayın. Rusya ve Ukrayna arasında barış olsun" dedi.