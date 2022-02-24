Rus pasaportlarını yakıyorlar! Dünyadan tepki yağıyor, protestolar başladı İstanbul ve Antalya'da da...
Rusya ile Ukrayna arasında günlerdir yaşanan gerginlik, sabah saatlerinde Rusya'nın harekatıyla savaşa dönüştü. Rus kuvvetleri, Ukrayna sınırını geçerek askeri harekat başlattı. Ukrayna askeri hedeflerine saldırıldığına dair haberler peş peşe gelmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ise dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Protestolar başladı...
Paris'teki Rus büyükelçiliği önünde Ukrayna vatandaşları tarafından gösteri düzenlendi. Lübnan'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısını protesto etmek için Beyrut'taki Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.
Göstericiler, İspanya'nın Barcelona kentindeki Rus konsolosluğu önünde Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna karşı düzenlenen bir protesto sırasında "Putin'i Durdurun, Savaşa Hayır" yazılı pankartlar ve Avrupa Birliği ve Ukrayna bayrakları taşıdı.
Rusya'nın, Batılı liderlerden haftalarca Ukrayna'ya karşı herhangi bir hamle yapmama çağrılarına meydan okuyarak Ukrayna'da büyük bir askeri operasyon başlatmasını kınayan göstericiler, Beyrut'taki Rusya Büyükelçiliği önünde toplandı.
Hollanda'da da insanlar Rusya'nın işgaline sessiz kalmadı. Ukrayna vatandaşları ve savaş karşıtları, Lahey'de Ukrayna'daki duruma dikkat çekmek için toplandı ve gösteri yaptı.
Protestocular, Litvanya'nın Vilnius kentindeki Rus büyükelçiliği önünde Ukrayna'daki Rus saldırılarına karşı gösteri yapmak için Rus pasaportu yaktı.
Ukraynalı Olga Lietnieva, Norveç'te tatildeyken, Rus büyükelçiliği önünde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı düzenlenen bir gösteriye katılırken Ukrayna bayrağına sarıldı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
ANTALYA'DAKİ UKRAYNALILARDAN RUSYA'YA TEPKİ
Antalya'da yaşayan Ukraynalıların oluşturduğu Antalya Ukrayna Ailesi Derneği ve Akdeniz Ukraynalılar Derneği üyeleri, basın açıklamasıyla Rusya'yı tepki gösterdi.
İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıyan grup, açıklama öncesinde Ukrayna Ulusal Marşı'nı okudu. Ulusal marşın okunması sırasında bazı katılımcılar gözyaşı döktü. Dövizlerde İngilizce 'Putin bir katil', 'Putin'i durdur, savaşı durdur' yazdığı görüldü.
Açıklamayı yapan Antalya Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattığını söyledi.
Mykhaylova, “Rusya başlattığı savaş ile Ukrayna Devleti'ni yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbas ve Kırım ile Kuzey-Doğu Bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyor" dedi.
'EGEMENLİĞE VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRI'
Rusya'nın saldırısının bir savaş eylemi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu söyleyen Mykhaylova, “Birleşmiş Milletler Tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir. Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ukrayna askerlerinin savaş ruhu yüksek, savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklını mevcut tüm araçlarla savunacaklar.
Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor. Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlarla durdurabilir" diye konuştu.
Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırım paketinin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Vita Mykhaylova, “Aynı zamanda dost başkanları Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat temin ederek ülkemizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkimize bağlıdır" dedi.
'YARIM SAAT SONRA NE OLACAK BİLEMİYORUZ'
Akdeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Natalia Karaca ise “Ukrayna bütün dünyadan çok destek bekliyor. Çünkü Ukrayna çok küçük bir ülke. Ukrayna Merkez Bankası destek için bir hesap açtı. Bu hesaba lütfen destek olun. Bizlere dua lazım, inşallah barış gelecektir. Bizim orada kardeşlerimiz, çocuklarımız var.
Tüm yollar kapatıldı. Biz bir gün sonra değil, yarım saat sonra ne olacak bilemiyoruz. Çünkü her şey habersiz oluyor. Her taraftan atak başladı" diye konuştu.
Ukrayna için destek isteyen Karaca, “İnşallah bu kötü günler en kısa zamanda bitecek. Siz Türkler bizi anlıyorsunuz. Biz 21 yıldır burada yaşıyoruz. Sizlerin de çocukları, yakınları sınırda ölüyor. İnşallah en yakın zamanda bu bitecek ve tüm dünya barış görecek. Bütün Ruslar ve Türkler kimse Putin'e inanmayın. Rusya ve Ukrayna arasında barış olsun" dedi.
Saldırı nedeniyle Putin'e tepki gösteren katılımcılardan Dymtro Bibik, “Tüm dünya için Putin tehlikelidir. Yalnız Ukrayna için değil. Türkiye için de çok tehlikelidir. O yüzden yalnız beraber kazanacağız" dedi.
Açıklamanın ardından Rusya Konsolosluğu'na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.
Konya’da yaşayan Ukraynalılar da, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırılara tepki gösterdi.
İSTANBUL'DA UKRAYNALILARDAN EYLEM
İstanbul’da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rus ordusunun Ukrayna’ya düzenlediği saldırıları protesto etmek için Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı.
Başkonsolosluğun bulunduğu İstiklal Caddesi'ne gelen yaklaşık 50 kişilik grup, savaş karşıtı sloganlar atarak tepkilerini gösterdi. Protestocuların “Putın dursun, savaşa hayır” yazılı pankart ve dövizler taşıdığı görüldü.
Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan grup adına konuşan Tatyana Özyıldız, “Bugün sabah 04.00’de Rusya, memleketimiz Ukrayna’ya saldırmaya başladı. Uyuyan vatandaşlarımız roketle, tankla, helikopterle vuruldu.
Biz buraya savaşı durdurmak için geldik. Üçüncü dünya savaşı başlamıştır. Putin saldırıyor, Putin öldürüyor. Neden herkes susuyor? Biz burada Ukrayna’ya destek vermek için toplandık.
Şu an bazen telefonları çalışıyor ama zor haberleşiyoruz oradakilerle. Birkaç şehir vurulmuş. Oradan haber çok zor geliyor. Çok kişi öldü diye düşünüyoruz, çünkü uyuyan şehirleri gece vurmaya başladılar” dedi.
Basın açıklamasının ardından protestocular sloganlar atmaya devam etti.