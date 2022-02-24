Pakistan Başbakanı İmran Khan, Putin’le görüştü

Açıklamada “Vladimir Putin, çalışma ziyareti için Rusya'da bulunan Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Khan ile Kremlin'de bir araya geldi” denildi. İki liderin, ikili ilişkileri ve Güney Asya’daki bölgesel gelişmeleri değerlendirildiği ifade edildi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Kremlin duvarının yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.