Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, bazı araçlar hasar gördü

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Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gün boyunca yağışlı hava etkili oldu. Antakya, Altınözü, Hassa ve Defne ilçelerinin kırsal mahallelerinde akşam saatlerinde bölgesel olarak dolu yağışı görüldü. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri yolları ve çevreyi kısa sürede beyaza bürürken, trafikte seyir halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yağışlı havanın gece boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.







"Bizim aracımızda bir zarar yoktu ama bazı araçların sağa çekip sinyal lambalarını yaktığını gördük"

Aşırı sağanak yağışın ardından dolunun yağmasıyla bazı araçlara zarar verdiğini ifade eden Mehmet Şirin, "Akşama doğru aracımızla ilerlerken bir anda gök gürültüsüyle birlikte yağmur başladı. Gözümüzün önünü göremedik. Hatta yaklaşık 30 saniye boyunca dolu şeklinde de yağdı. Şaşırdık. Havanın bu kadar hızlı ve dengesiz değişmesi bizi çok etkiledi. Bir an olduğumuz yerde kaldık ve ilerleyemedik. Özellikle Altınözü ve Defne tarafında aşırı yağış olduğunu arkadaşlardan öğrendik. Yine trafik keşmekeşi oluştu. Yağmurla birlikte suların bir anda çoğalması nedeniyle trafik kilit noktaya gelmişti. Bizim aracımızda bir zarar yoktu ama bazı araçların sağa çekip sinyal lambalarını yaktığını gördük. Büyük ihtimalle arıza oldu ya da korktular. Çünkü aşırı gök gürültüsü bir anda gerçekten çok korkutucuydu. Sonuçta depremi yaşamış vatandaşlar için böyle bir gök gürültüsü daha da ürkütücü olabiliyor. Yine gördüğünüz gibi yağış başladı, gök gürültüsü de var. Yağışın hemen duracağına pek inanmıyoruz, daha da şiddetli bir yağmur olacağını düşünüyoruz. Bu tür aşırı yağışlarda bazı noktalarda bir anda göllenme oluyor. Sürücülerin dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.