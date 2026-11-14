Silvan-Diyarbakır karayolunda Seyir halindeki bir pikap ve otomobil çarpıştı
14.11.2026 - 00:21Güncellenme Tarihi:
Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
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Diyarbakır-Silvan karayolunda Seyir halindeki bir pikap ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan 2 yaralı, ekiplerin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.