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Silvan-Diyarbakır karayolunda Seyir halindeki bir pikap ve otomobil çarpıştı

14.11.2026 - 00:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DİYARBAKIR (İHA)

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Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

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Diyarbakır-Silvan karayolunda Seyir halindeki bir pikap ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Kazada araçta sıkışan 2 yaralı, ekiplerin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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