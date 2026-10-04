3 ile mevsimin ilk karı erken düştü! Sürücüler zor anlar yaşadı

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2985 rakımlı Karabet Geçidi’nde aniden bastıran kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Bölgede etkili olan sisle beraber sürücülerin görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler bölge şartları yüzünden kışlık lastiklerini erkende takmaya başlayacaklarını belirtti.

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IĞDIR

Iğdır’da ilkbahar ve yaz sonrası etkili olan yağışların ardından sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde yağmur kara dönüştü. Iğdır'ı çevreleyen 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı’nın yaklaşık 3 bin metreden itibaren zirveye kadar olan bölümü karla kaplandı. Soğuk havayla birlikte yağan kar, Türkiye’nin çatısı olarak bilinen dağın büyük bölümünü beyaz örtüyle kapladı. Ağrı Dağı’nı kaplayan manzara Iğdır kent merkezinden de görüntülendi.

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KARS

Kars’ta son günlerde etkili olan yağışlı havanın ardından sıcaklıklar hissedilir derecede düşüş gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü.





Kars’ın Arpaçay ilçesinin çevresindeki yüksek dağların zirvelerine mevsimin ilk karı düştü. Dağların zirvelerinin beyaz örtüyle kaplanması, sonbaharın yaşandığı kentte kış mevsiminin yaklaştığını gözler önüne serdi.

Kars’a kışın geldiğini ifade eden Mesut Sarıboğa, "Arpaçay’ın dağlarına kar yağdı. Şuanda kış geldi diyebiliriz. İlk kar yağdı, ilk sinyali bize verdi. Sobalarımızı da şuan da yaktık. Bundan sonra artık biz kış diyebiliriz" dedi.

Öte yandan kent merkezinde ise soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerdeki kar yağışı vatandaşlara kışın ilk sinyalini verdi. Bölgedeki dağların beyaza bürünmesiyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kars'ta hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.