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DünyaRusya, Ukrayna'ya ait askeri kargo uçağını düşürdü! Çok sayıda ölü var
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Rusya, Ukrayna'ya ait askeri kargo uçağını düşürdü! Çok sayıda ölü var

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından son dakika haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna'ya ait askeri kargo uçağının düşürüldüğü ve 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

24.02.2022 - 16:03 |
Rusya, Ukrayna'ya ait askeri kargo uçağını düşürdü! Çok sayıda ölü var

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Kiev bölgesindeki Zhukivtsi ve Trypillya arasında 14 kişiyi taşıyan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçak düştü” denildi. Açıklamada, uçağa Rusya müdahalesi olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor” denildi.

RUSYA YALANLADI

Ukrayna’nın iddiasını yalanlayan Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Ukrayna ordusundan son yaptığı açıklamada ise, doğu Ukrayna'da 50 Rus'un öldürüldüğü, altı tane uçağın da düşürüldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, “Suriye’de faaliyet gösteren beyaz kasklılar tarafından uygulanan yöntemlerin benzeri, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından provokasyon amaçlı olarak uygulanmaya başlanıyor" dedi. Konaşenko, Ukrayna istihbaratını bu yöntemle dünyaya Rusya'nın kitlesel ölümlere neden olduğu yalanını duyurmak istemekle suçladı. Ukrayna ordusu tarafından Donbass’ta yaşayan sivil halka saldırılar gerçekleştirildiğini öne süren Konaşenkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetler birimleri tarafından Donbass’a bombalı saldırılar devam ediyor. Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’nin sivil nüfusu arasında kayıplar var” diye konuştu.

ZELENSKIY'IN DANIŞMANI: 40 UKRAYNA ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Zelenskiy'in danışmanı, "Rus saldırısında 40 Ukrayna askeri yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı. Sivil kayıplar da var" açıklaması yaptı. (Milliyet)

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