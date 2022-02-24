Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor!

Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbass ve Kırım ile Kuzey-Doğu bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyorlar. Bu bir savaş eylemi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı, BM Tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir" dedi.