Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor!
Rusya yalnızca Donbas'ta özel bir askeri operasyon yapıldığını savunsa da Ukrayna'nın birçok şehrini vurmaya başladı. Haberler peş peşe geliyor. Siren sesleri duyuluyor. Kiev'de yaşayanların bir kısmı ise patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.
Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sıkıyönetim duyurusunda vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunmuştu. Haberler peş peşe geliyor. Patlama ve siren sesleri duyuluyor.
CNN TÜRK Ukrayna'dan sıcak görüntüleri paylaştı. Görüntülerde patlamaların şiddeti ile bütün kentin aydınlandığı görülüyor. Kramatorsk şehrinde 2 büyük patlama meydana geldi.
RUS BİRLİKLERİ ELE GEÇİRDİ
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk’ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.
ŞEHRİ TERK EDİYORLAR
Başkent Kiev'de bomba sesleri duyuldu. Rus saldırısının ardından Ukrayna Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı.
PATLAMALAR YAŞANIYOR
BBC'nin Kiev'deki muhabiri Paul Adams, Kiev'de siren seslerinin duyulmaya başlandığını söyledi. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.
UKRAYNA DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynaya karşı bir savaş başlattığını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Rusyanın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor.
Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbass ve Kırım ile Kuzey-Doğu bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyorlar. Bu bir savaş eylemi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı, BM Tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir" dedi.
Bakanlık açıklamasında "Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ukrayna askerlerinin savaş ruhu yüksek, savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacaklar.
Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor. Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlar durdurabilir. Ortaklarımız yeni yaptırım paketini derhal hayata geçirmelidir.
Aynı zamanda dost başkentlerini, Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat temin ederek ülkemizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkimize bağlıdır" ifadelerini kullandı.
"SIKIYÖNETİM İLAN ETTİK"
Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti. Zelenski yaptığı açıklamada "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız. Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik. Rusya, altyapımıza ve sınır karakollarımıza füze saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın pek çok kentinde patlama sesleri duyuldu" dedi.
"DÜNYA RUSYA'YI BARIŞA ZORLAMALI"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Boris Johson ile görüştüğünü belirterek, "Putin'i, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı, durdurmaya çağırın. Dünya, Putin karşıtı bir koalisyon oluşturmalı ve acil yaptırımlar, savunma ve mali destekte bulunmalı. Hava sahasını kapatın. Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı" dedi.
Operasyonun başlaması ile birlikte hem Donbas'ta, hem de Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehirlerinde büyük patlama sesleri duyuluyor.
"SİVİLLERE YÖNELİK TEHDİT OLUŞTURMUYOR"
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada, "Ukrayna’daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Rusya, işgale giriştiği Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, deniz üsleri ve hava kuvvetlerinin vurulduğunu açıkladı. Rus ordusu, saldırılarda yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığı bilgisini verdi.
Ukrayna ordusu ise Rusya'ya ait beş savaş uçağını ve bir helikopteri düşürdüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaparak haberleri yalanladı.