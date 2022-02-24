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DünyaUkrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor!
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Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor!

Rusya yalnızca Donbas'ta özel bir askeri operasyon yapıldığını savunsa da Ukrayna'nın birçok şehrini vurmaya başladı. Haberler peş peşe geliyor. Siren sesleri duyuluyor. Kiev'de yaşayanların bir kısmı ise patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.

• 24 Şubat 2022 - 09:24 • Son Güncelleme:
• 24 Şubat 2022 - 09:24 • Son Güncelleme:
1Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sıkıyönetim duyurusunda vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunmuştu. Haberler peş peşe geliyor. Patlama ve siren sesleri duyuluyor.

2Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

CNN TÜRK Ukrayna'dan sıcak görüntüleri paylaştı. Görüntülerde patlamaların şiddeti ile bütün kentin aydınlandığı görülüyor. Kramatorsk şehrinde 2 büyük patlama meydana geldi.

3RUS BİRLİKLERİ ELE GEÇİRDİ

RUS BİRLİKLERİ ELE GEÇİRDİ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk’ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

4ŞEHRİ TERK EDİYORLAR

ŞEHRİ TERK EDİYORLAR

Başkent Kiev'de bomba sesleri duyuldu. Rus saldırısının ardından Ukrayna Kiev'de yaşayanların bir kısmı şehri terk etmeye başladı.

5PATLAMALAR YAŞANIYOR

PATLAMALAR YAŞANIYOR

BBC'nin Kiev'deki muhabiri Paul Adams, Kiev'de siren seslerinin duyulmaya başlandığını söyledi. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

6Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde savaş jetlerinin sesi duyulduğu açıklandı. Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

7UKRAYNA DIŞIŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

UKRAYNA DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynaya karşı bir savaş başlattığını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Rusyanın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor.

8Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbass ve Kırım ile Kuzey-Doğu bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyorlar. Bu bir savaş eylemi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı, BM Tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir" dedi.

9Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

Bakanlık açıklamasında "Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ukrayna askerlerinin savaş ruhu yüksek, savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacaklar.

10Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor. Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlar durdurabilir. Ortaklarımız yeni yaptırım paketini derhal hayata geçirmelidir.

11Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

Aynı zamanda dost başkentlerini, Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat temin ederek ülkemizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkimize bağlıdır" ifadelerini kullandı.

12SIKIYÖNETİM İLAN ETTİK

"SIKIYÖNETİM İLAN ETTİK"

Rusya'nın başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti. Zelenski yaptığı açıklamada "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız. Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik. Rusya, altyapımıza ve sınır karakollarımıza füze saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın pek çok kentinde patlama sesleri duyuldu" dedi.

13DÜNYA RUSYAYI BARIŞA ZORLAMALI

"DÜNYA RUSYA'YI BARIŞA ZORLAMALI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Boris Johson ile görüştüğünü belirterek, "Putin'i, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı, durdurmaya çağırın. Dünya, Putin karşıtı bir koalisyon oluşturmalı ve acil yaptırımlar, savunma ve mali destekte bulunmalı. Hava sahasını kapatın. Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı" dedi.

14Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

Operasyonun başlaması ile birlikte hem Donbas'ta, hem de Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Karkiv şehirlerinde büyük patlama sesleri duyuluyor.

15SİVİLLERE YÖNELİK TEHDİT OLUŞTURMUYOR

"SİVİLLERE YÖNELİK TEHDİT OLUŞTURMUYOR"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.

16ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Ukrayna’daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

17Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

Rusya, işgale giriştiği Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, deniz üsleri ve hava kuvvetlerinin vurulduğunu açıkladı. Rus ordusu, saldırılarda yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığı bilgisini verdi.

18Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

Ukrayna ordusu ise Rusya'ya ait beş savaş uçağını ve bir helikopteri düşürdüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaparak haberleri yalanladı.

19Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor
20Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor
21Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor
22Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor
23Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor
24Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor
25Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor
26Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor
27Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor
28Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor

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