Ukrayna Devlet Acil Servisi: Ukrayna uçağı düşürüldü, 5 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kiev bölgesindeki Zhukivtsi ve Trypillya arasında 14 kişiyi taşıyan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçak düştü. Toplam can kaybının belirlenmek için incelemeler sürüyor denildi. Açıklamada, uçağa Rusya müdahalesi olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.