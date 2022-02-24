GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna Devlet Acil Servisi: Ukrayna uçağı düşürüldü, 5 kişi hayatını kaybetti.
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna Devlet Acil Servisi: Ukrayna uçağı düşürüldü, 5 kişi hayatını kaybetti.
ABONE OL

Ukrayna Devlet Acil Servisi: Ukrayna uçağı düşürüldü, 5 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait, 14 kişinin içinde bulunduğu askeri uçak başkent Kievin güneyinde düştü.

24.02.2022 - 15:51 | | UKRAYNA, (DHA)
Ukrayna Devlet Acil Servisi: Ukrayna uçağı düşürüldü, 5 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kiev bölgesindeki Zhukivtsi ve Trypillya arasında 14 kişiyi taşıyan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçak düştü. Toplam can kaybının belirlenmek için incelemeler sürüyor denildi. Açıklamada, uçağa Rusya müdahalesi olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

 

GÜNCEL HABERLER

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu: Ekonomik ve finansal etkileri...

Sıradaki Haber
İngiltere Başbakanı Johnson: Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı

İngiltere Başbakanı Johnson: Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı

Sıradaki Haber
Washington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!

Washington Antlaşması 4. madde nedir? NATO’dan Washington Antlaşması 4. Madde kararı!

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber