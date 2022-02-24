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Ukrayna’da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor

Ukrayna’nın farklı şehirlerinde devam eden çatışma ve patlamalar ülke genelinde büyük paniğe neden oldu.

24.02.2022 - 15:28 | | KİEV (İHA)
Ukrayna’da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor

Ukrayna’da Rusya tarafından başlatılan bombardımanlar farklı kentlerde devam ediyor. Rus birlikleri, Odessa, Kiev, Harkov başta olmak üzere tüm ülke genelinde askeri noktaları vurdu. Odessa kentindeki askeri bir depoya Rus roketinin düşme anları güvenlik kamerasına kaydedilirken, Gostomel kentinde ise gökyüzünde dumanların yükseldiği ve askeri helikopterler görüldü. Yerel basın, vurulan Ukrayna ordusuna ait askeri konvoyun alevli görüntüsünü yayınlarken Kiev’e 20 kilometre mesafedeki Vışhorod şehrinde helikopterlere saldırı anı görüntülendi. Kiev bölgesindeki Brovary kentinde de askeri noktaların vurulması sonucu gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Kiev yönetimi ise saldırmayacağını ve sadece kendisini savunacağını açıklarken Ukraynalılar, büyük panik içinde marketlere, eczanelere, bankalara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

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