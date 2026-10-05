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Meteorolojiden Erzurum’un 8 ilçesi için 'Sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısı

05.10.2026 - 17:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meteorolojiden Erzurum’un 8 ilçesi için 'Sarı kodlu' kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum’un güney kesimlerinde yer alan 8 ilçesi için "sarı kodlu" yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, 06 Ekim 2026 Salı günü 12:00 ile 22:00 saatleri arasında Erzurum’un güneyinde yer alan Horasan, Hınıs, Tekman, Pasinler, Çat, Köprüköy, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle trafikte seyredecek sürücülerin ve dere yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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