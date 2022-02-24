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Lukaşenko: Gerekirse Belarus ordusu da harekata katılır

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukraynaya yönelik başlattığı harekatta Belarus ordusunun yer almadığını, ancak gerekirse bunun mümkün olduğunu belirtti.

24.02.2022 - 16:57 | | BELARUS, (DHA)
Lukaşenko: Gerekirse Belarus ordusu da harekata katılır

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle yaptığı toplantı kapsamında açıklama yaptı. Lukaşenko, Belarus askerlerinin Ukrayna'daki harekatta yer almadığını belirterek, "Tekrar söylüyorum: askerlerimiz orada değil. Ama gerekirse, Belarus ve Rusya için gerekliyse oraya giderler" dedi.

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