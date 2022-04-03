Emekli ve memur maaşlarına zam için harekete geçildi! EYT ve 3600 ek göstergede flaş gelişme...

Asgari ücret, emekli ve memur zam oranının 2022 yılı için belirlenmesinin ardından milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda çalışmalar hızlandı. Ek gösterge meselesinin Mayıs ayında TBMM'ye gelmesi ve Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor. Öte yandan emekli ve memur için zam kararları, emekli bayram ikramiyesi, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesinde milyonların merakla beklediği takvim de netleşiyor.

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU: YARIM ASRIN EN BÜYÜK ARTIŞI YAPILDI

Hükümet ilk olarak asgari ücret meselesini çözüme kavuşturdu. Asgari ücret 2022'de yüzde 50,5 ile yarım asrın en büyük artışın gerçekleşti. Bunun yanında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan bir gelişme yaşandı.

İKİNCİ ADIM EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI VE DÜZENLEMELERİ OLDU

İkinci adım emekli ve memur maaşları için yapılacak zamlar ve düzenlemeler oldu. Toplu sözleşme zam oranı ve enflasyon farkı kadar yapılan memur zammı için ek refah düzenlemesi yapıldı. Böylece memurun aldığı 6 ayda aldığı zam oranı 30,95 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 66 ARTTI

Enflasyon oranının netleşmesinin ardından emekli zammı yüzde 25,48 olarak belirlendi. Bununla beraber en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşı için artış yüzde 66 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

DEVLET YENİ ASGARİ ÜCRET İLE 50 MİLYAR TL'LİK VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇTİ

2022 yılında asgari ücret 2.825,90 TL'den yüzde 50'in üzerinde artış göstererek 4.253,50 TL oldu. Bunun yanında yeni asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırarak işverenin eli rahatlatıldı. Bu bağlamda brüt asgari ücret, yüzde 40 düzeyinde artarak 3.577,50 TL'den 5.004 TL'ye yükseldi. Böylece devlet asgari ücretteki vergi muafiyetiyle yaklaşık 50 milyar liralık bir gelirinden vazgeçmiş oldu.

ÜÇÜNCÜ ADIM 3600 EK GÖSTERGE OLACAK

Asgari ücret, emekli ve memur zammı meselesinin çözüme kavuşmasının ardından 3600 ek gösterge düzenlemesi en öncelikli gündem maddesi halini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen 2022 yılında 3600 ek gösterge konusunda 2 toplantı gerçekleştirirken, düzenlemede yeni taslaklar oluşturuldu. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs 2022'de yapıldıktan sonra 3600 ek gösterge düzenlemesi aynı ay içerisinde Meclis'e gelecek.

2021 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesinin Temmuz ayında yasalaşarak memur zammı ile birlikle açıklanması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN NİSAN AYININ SON HAFTASI ÖNE ÇIKTI

Ramazan bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Milyonların merakla beklediği her yıl ödenen emekli bayram ikramiyesi için ise 25-30 Nisan tarihleri öne çıktı.

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak hesaplara yattı. İkramiye için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Geçtiğimiz yıl 1.000 TL'den 1.100 TL'ye yükselen bayram ikramiyeleri için 2022 yılında da artış beklentisi bulunuyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM ORANI İÇİN BİRKAÇ FORMÜL VAR

Bayram ikramiyesi zammını her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. 2022 bayram ikramiyesi zammı için 2021 yılı enflasyon oranı, 6 aylık enflasyon oranı ve asgari ücret zam oranı kadar artış formülleri masada bulunuyor. Bunların dışında Başkan Erdoğan'ın kendi belirleyeceği bir oran söz konusu olabilir. İkramiyeler için tüm gelişmeler Nisan ayı içerisinde netleşecek.

EMEKLİ, MEMUR, EYT'Lİ İÇİN TEMMUZ AYI ÖNE ÇIKTI

4 Temmuz saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Bununla beraber 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyon oranı netleşmiş olacak. Bu oran emekli ve memur zammı için belirleyici olacak.

Emekli ve memur açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 yılının ikinci zammını alacak. Yılın ilk iki aylık enflasyon gerçekleşmeleri dikkate alındığında emeklilerin yüzde 25'in üzerinde bir zam alması bekleniyor.

MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI ALACAK

Memur maaşları Temmuz ayında 2021 yılında belirlenen yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile 2022'nin ilk altı ayındaki enflasyonun yüzde 7,5'inin üzerindeki kadar farkı zam olarak alacak. Öte yandan tüm bunlara ek Ocak 2022 dönemindeki gibi ilave refah artışı da gündeme gelebilir. Ocak 2022 zam döneminde memur ve memur emeklisi ilave yüzde 2,5'luk ek zam almıştı. 2022 yılı zamlı maaş ve enflasyon farkı ödemelerinin 15-25 Temmuz arasında yapılması bekleniyor.

DÖRDÜNCÜ ADIM EYT DÜZENLEMESİ OLACAK

Asgari ücret, emekli, memur zammı, 3600 ek gösterge çalışmalarının dördüncü ayağı emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de çalışmalar devam ediyor.

EYT'liler, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış sadece yaşı bekleyen sigortalılar olara tanımlanıyor. Burada farklı kurumlarda çalışanlar, primi eksik olanlar, staj sigortası olanlar gibi çeşitli yapıda sigortalı vatandaşlar da var.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR TEMMUZ SONRASINDA HIZ KAZANACAK

EYT konusunda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve bu farklı yapıdaki sigortalıların bu kapsam içerisinde olup olmadığının netleşmesi gerekiyor. EYT'lilerin ne şekilde emekli olacakları şartların ne olacağı konusunda birçok formül masada. Bununla beraber EYT çalışmasının 2022 yılı içerisinde bitirilmesi beklenirken, özellikle Temmuz ayı sonrası bu çalışmaların hız kazanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?

Son dönemin en çok tartışılan konularından birisi 'Asgari ücrete ek zam gelecek mi' sorusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret konusunda tartışmalara son noktayı koydu.

BAŞKAN ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN GÖRÜLMEMİŞ BİR ZAM YAPTIK

Başkan Erdoğan, daha yeni asgari ücrete görülmemiş bir zam yapıldığını ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını açıklarken, asgari ücrete ek zam için 'Olağanüstü durumlar oluştuğu takdirde gerekli adımı atarız' mesajı verdi.

BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRETE EK ZAM BUGÜN İÇİN GÜNDEMİMİZDE YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına benzer ifadeler kullandı. Bakan Bilgin, asgari ücrete ek zam meselesini bugünden tartışmanın anlamlı olmadığını vurguladı. Bilgin, Türkiye'nin küresel enflasyon baskısı altında olduğunu ve enflasyonu önlemek için yeni politikalar uygulandığını belirterek, 'Haziran'da belirginleşebilecek enflasyon düşüşünü hedefleyen bir program uyguluyoruz. Dolayısıyla ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyecek bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum' dedi.