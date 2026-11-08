Avcılar’da feci kaza! 1’i ağır 5 kişi yaralandı

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Kaza, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü ve süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aynı yönde seyir halinde olan bir araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.