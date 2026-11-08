Boyabat'ta define vurgununa dron engeli: 3,5 metrelik dev çukur kapatıldı

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Boyabat ilçesinde mağarayı andıran yapısıyla dikkat çeken yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur, bölgede gerçekleştirilen kaçak kazının boyutunu ve doğaya verilen zararı gözler önüne serdi. Yer altına doğru ilerleyen kazı alanının büyüklüğü dikkat çekerken, görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan alanda gerekli incelemeler gerçekleştirilirken, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Orman ekipleri tarafından kaçak kazı alanı toprakla doldurularak kapatılıp, güvenli hale getirildi.