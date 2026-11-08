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GündemBoyabat'ta define vurgununa dron engeli: 3,5 metrelik dev çukur kapatıldı
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Boyabat'ta define vurgununa dron engeli: 3,5 metrelik dev çukur kapatıldı

08.11.2026 - 07:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Sinop’un Boyabat ilçesinde define aramak amacıyla açıldığı değerlendirilen yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur dron ile görüntülendi.

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Boyabat ilçesinde mağarayı andıran yapısıyla dikkat çeken yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur, bölgede gerçekleştirilen kaçak kazının boyutunu ve doğaya verilen zararı gözler önüne serdi. Yer altına doğru ilerleyen kazı alanının büyüklüğü dikkat çekerken, görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Boyabatta define vurgununa dron engeli: 3,5 metrelik dev çukur kapatıldı

Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan alanda gerekli incelemeler gerçekleştirilirken, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Orman ekipleri tarafından kaçak kazı alanı toprakla doldurularak kapatılıp, güvenli hale getirildi.

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