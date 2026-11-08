Bakan Ersoy: Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyasının birlik ve dayanışmasına verdiği önem kültürel işbirliklerimize de güç katmaktadır

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Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sinemacıları, sanatçıları ve kültür insanlarını bir araya getiren 6'ıncı Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov ile beraberindeki heyet katıldı. Öte yandan festivalde, başarılı yapımlar ve sanatçılara da ödülleri taktim edildi.



"Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini Türk dünyasıyla buluşturduk"

Programda yaptığı konuşmasında, 150'yi aşkın uluslararası konuğu ve Türkiye'den 384 temsilciye ev sahipliği yaptığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl, 12 ülke ile 10 özerkle Cumhuriyet ve toplumsal eserlerini İstanbul'da ağırladık. 150'yi aşkın uluslararası konuğumuz ve Türkiye'den 384 temsilcimizde sinemamızın geleceğini birlikte değerlendireceğimiz buluşmalara ev sahipliği yaptık. Festival kapsamında gösterilen 56 film, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından hikayeleri beyazperdeye taşındı. Beş ayrı salonda ücretsiz gerçekleştirilen gösterimlerde bu zengin sinema birikimi geniş kitlelerle buluştu. Özellikle gençlerimizin bu eserler aracılığıyla birbirlerinin hayatlarını, kültürlerini ve ortak değerlerini tanımalarını son derece kıymetli buluyoruz. Kültürel mirasımızı geleceğe taşıyabilmemiz, gençlerimizin bu mirası korumasına, benimsemesine ve kendi eserleriyle yeniden yorumlamasına bağlıdır" şeklinde konuştu.



"Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyasının birlik ve dayanışmasına verdiği önem kültürel işbirliklerimize de güç katmaktadır"

Bakan Ersoy, konuşmasının devamında bu yıl ilk kez Türkiye-Kırgızistan proje sunumu etkinliği düzenlediklerini vurgulayarak, "Zirvede, Türk dünyasının sinema kurumları, yapımcıları ve sektör temsilcileri, ortak yapım imkanlarını ve işbirliği alanlarını değerlendirdik. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Türkiye-Kırgızistan proje sunumu etkinliği ise o anlayışın en somut örneği oldu. İki ülkeden sinemacılarımız projelerini sundular. Değerlendirme neticesinde seçilerek 4 proje destek sağlanacak. Bu destekle yeni filmlerin doğmasına, yeni hikayelerin hayat bulmasına ve sinemacılarımız arasında kalıcı ortaklıkların kurulmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Festivalimizin açılışını büyük yazar Cengiz Aytmatov'un hayat hikayesini anlatan, Aytmatov filminin Türkiye'deki ilk gösterimiyle gerçekleştirdik. Aytmatov, insanı, doğayı, sevgiyi, vicdanı ve aidiyeti evrensel bir dilde atarak bütün insanlığın ortak değerlerine seslenmiştir. Bunun hayatını kolay bir eserle festivalimizin perdesini açmak, ortak kültürümüzün sınırları aşan gücünü bir kez daha hatırlamamıza imkan oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyasının birlik ve dayanışmasına verdiği önem kültürel işbirliklerimize de güç katmaktadır. Bu doğrultuda sinemadan edebiyata, müzikten kültürel mirasın korunmasına kadar geniş bir alanda birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



"2027 yılında bu anlamlı unvanı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e devrediyoruz"

Türk devletleri teşkilat tarafından 2026 Türk Dünyası turizm başkenti Ankara için bakanlık koordinasyonunda, şehirde ve yurtdışında temsilciliklerle yıl boyunca 53 etkinlik gerçekleştirdiklerini de aktaran Bakan Ersoy, "Turizm eğitimlerinden, sergilere, konferanslardan, konserlere, çalıştaylardan, söyleşiler uzanan bu faaliyetlerle Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini Türk dünyasıyla buluşturduk. Bu çalışmaların seyirlerimiz ve kurumlarımız arasında kalıcı işlediklerine zemin hazırlamasını kıymetli buluyoruz. 2027 yılında ise bu anlamlı unvanı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e devrediyoruz. Kadim tarihi zihnin kültürel mirası ve misafirperverliği ile Taşkent'in bu unvanı başarıyla taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye olarak kardeş Özbekistan'ın bu süreçte gerçekleştireceği çalışmalara katkı sunmayı ve turizm alanındaki dayanışmamızı daha da ileriye taşımaya hazırız" diye konuştu.



En İyi Film Ödülü "Kanto"ya

Festivalin kapanış töreninde kısa film, belgesel ve uzun metraj kurmaca film kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülünün sahibi olan "Kanto" filminin yönetmeni Ensar Altay'a ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy takdim etti. Uzun metraj kurmaca film yarışmasında En İyi Yönetmen Ödülü, "Tağıyev: Mektep" filmiyle Zaur Gasımlı'ya verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne "Ferzana Batıya Gidiyor" filmiyle Amina Salmanova, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne ise "Farz" filmiyle Matyokub Matçonov layık görüldü. En İyi Senaryo Ödülü, "Otuz Sekiz: Son Nokta" filmiyle Nurzhigit Khaidarov'un oldu. Kurmaca Film Jüri Özel Ödülü "Yusuf" filmine, TÜRKSOY Özel Ödülü ise "Gürgenç Güzeli Törebeg" filmine verildi. Belgesel film yarışmasında "Isıyah: Yaz Gün Dönümü" birincilik, "Hayata Susamışlık" ikincilik, "Sönmeyen Ateş" üçüncülük ödülünü aldı. Belgesel Film Jüri Özel Ödülü'ne "Azıh Mağarası: Azerbaycan'ın Beşiği" layık görüldü. Kısa film yarışmasında ise "Rehber" birinci, "Büyükanne" ikinci, "Güneş Çocuk Yusuf" üçüncü oldu.



Türkiye ile Özbekistan arasında turizm işbirliği gündemi

Kapanış töreni öncesinde Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik başlıkları ele aldı. Taşkent'te geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen görüşmenin devamı niteliğindeki temasın gündeminde, karşılıklı turist hareketliliğinin artırılması, tur operatörleri arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesi, ortak tanıtım faaliyetleri ve yeni tur paketlerinin oluşturulması yer aldı. Görüşmede, ayrıca, Türkiye ile Özbekistan arasındaki turizm iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan dokuz maddelik 2026-2028 Dönemi Ortak Eylem Planı değerlendirilerek Türkiye-Özbekistan 2026-2028 yılları Turizm Alanında İşbirliği Eylem Planı imzalandı. Türkiye-Özbekistan Turizm Karma Komisyonu toplantılarının düzenli gerçekleştirilmesi ve iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi de görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.