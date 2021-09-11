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Hafta içi ve hafta sonu her gün uygulanıyor! Son dakika kararı, resmen değişti ve başlıyor, pazartesiden itibaren...
Hafta içi ve hafta sonu her gün uygulanıyor. Son dakika gelişmesi. Resmen açıklandı. Detaylar belli oldu. Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Bakan tek tek duyurdu. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları artış gösterirken kritik tabloda son durum ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız." dedi ve korkutan gelişmeyi tüm Türkiye'ye duyurdu.
Öte yandan yeni tedbirler resmen hayata geçirildi. Otobüs, uçak, konser, tiyatro, sinema, okul, iş yeri, stadyumlarda aşı olmayanlar PCR testi yaptırmak zorunda. Aşı yaptırmayan ya da PCR testi olmayan, şehirler arası yolculuk yapamayacak, maç izleyemeyecek, iş yerleri de artık çalışanlardan aşı kartı ve PCR testi isteyecek. Bir diğer PCR uygulması da pazartesi gününden itibaren okullarda başlıyor. İşte yaşanan tüm gelişmeler...
Öte yandan yeni tedbirler resmen hayata geçirildi. Otobüs, uçak, konser, tiyatro, sinema, okul, iş yeri, stadyumlarda aşı olmayanlar PCR testi yaptırmak zorunda. Aşı yaptırmayan ya da PCR testi olmayan, şehirler arası yolculuk yapamayacak, maç izleyemeyecek, iş yerleri de artık çalışanlardan aşı kartı ve PCR testi isteyecek. Bir diğer PCR uygulması da pazartesi gününden itibaren okullarda başlıyor. İşte yaşanan tüm gelişmeler...