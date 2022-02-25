Rusya'nın Ukrayna harekatı sonrası NATO'dan net mesaj: En sert yaptırımları uygulayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından AB, NATO ve birçok ülkeden peş peşe sert tepkiler geldi. Rusya Ukrayna Savaşı'nın ikinci gününde Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerliyor. NATO Liderler Zirvesi ise 'Rusya-Ukrayna Savaşı' gündemiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.

Zirvesinde ayrıca liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor. Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

"RUSYA'YA EN AĞIR YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ"

NATO Zirvesi öncesi konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız." dedi. Stoltenberg, "Moskova bu olayın tek mesulüdür. Bilinçli soğukkanlı ve uzun zamandır sürdürüyorlar. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

PUTİN: UKRAYNA ORDUSU İKTİDARI ELİNE ALMALI

Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayan Putin, yaptığı açıklamada, "Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Ukrayna sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Rusya, 'sivillere saldırdı' diyorlar. Bu milliyetçilerin sizi kullanmasına izin vermeyin. Neo-Nazi pislikleriyle elbette anlaşmayacağız. Ukrayna ordusu iktidarı eline almalı" dedi.