Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen atamalarında ağırlığı İstanbul'a veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarımıza daha iyi eğitimi sağlayacak her türlü teklife ve tenkide açığız. Bizim bu konuda şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları toplu açılış törenine katıldı. Haliç Kongre Merkezindeki törene Erdoğanın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Erdoğan, "2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artırarak bugün 129 bin seviyesine taşıdık. Bitmedi, özellikle bunu ana ve yavru muhalefetin çok iyi bilmesi lazım 67 bin olan öğretmen sayısını 3 kat artırarak 176 bine çıkardık. Son yaptığımız öğretmen atamalarında İstanbula ağırlık verdik. Son yaptığımız 15 bin öğretmen atamasının 7 bin 500ü İstanbulda göreve başladı" dedi.

Erdoğan, "Yatırım programlarımıza son şeklini verdik. İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 adet projeyi hayata geçireceğiz. Toplam 275 projeyi şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. İstanbul'a yapılacak toplam eğitim yatırım tutarı 10 milyar lirayı geçecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey ana muhalefet, derslik sayımız 243 binden 609 bine çıktı. Öğretmen sayımızın 526 binden 993 bin 670e ulaştı. Şu an görev yapan öğretmenlerimizi yüzde 75ini biz atadık" ifadelerini kullandı.

"28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN EĞİTİM SİSTEMİMİZDE AÇTIĞI KANAYAN BİR YARAYI DAHA İYİLEŞTİRDİK"

Erdoğan, "Eğitimde evrenselleşmenin yanında eğitimin demokratikleşmesi yönünde bizden evvel hayal dahi edilemeyen birçok reforma imza attık. 8 yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4 şeklinde revize ederek 28 Şubat zihniyetinin eğitim sistemimizde açtığı kanayan bir yarayı daha iyileştirdik. Seçmeli ders uygulamasının kapsamını genişleterek öğrencilerimizin isteklerine ve yeteneklerine göre tercihte bulunmalarına imkan tanıdık." dedi.

Erdoğan, saman kağıdında öğrenim gördüklerini, şimdi okullara kuşe kağıda basılı ders kitabı dağıttıklarına dikkat çekerek, "Bay Kemal, biz eğitim öğretimi böyle yaptırıyoruz. Bunlar hep CHP iktidarının dönemlerindeydi. O dönemlerde biz bunları yaşadık" diye konuştu.





"HİÇBİR KOMPLEKSİMİZ OLMAMIŞTIR"

Erdoğan, "Millet olarak eğitim konusunda güç birliği yaptığımızda elbette daha ileriye gideceğimize inanıyorum. Çocuklarımıza daha iyi eğitimi sağlayacak her türlü teklife ve tenkide açığız. Bizim bu konuda şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Muhalefetin ve ideolojik saplantılarla hareket eden kimi meslek örgütlerinin de meseleye bu şekilde yaklaşmalarını ümit ediyoruz" dedi.