Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Kiev ateş altında, bomba yağıyor, çok sayıda ölü ve yaralı var...

Rusya- Ukrayna savaşı ikinci gününe girdi. Topraklarında on binlerce Rus askeri olduğunu belirten Ukrayna direnişin tüm hızıyla sürdüğünü duyurdu. Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken, Kiev'den patlama sesleri duyuluyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna Kiev'de bir Rus uçağı düşürüldüğünü duyurdu. İşte savaşın yaşandığı bölgeden dakika dakika gelişmeler...

10.39: Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu yaptığı açıklamada, Ukraynalı vatandaşların Moldovaya geldiğini ifade ederek, Sınırlarımız, güvenli geçişe veya kalmaya ihtiyacı olan Ukrayna vatandaşlarına açıktır dedi.

10.35: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gece saatlerinde Ukrayna tarafından vurulan Rus İHA’sının binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

10.29: Kiev'de bu sabah hava saldırısı sirenlerinin çalmasıyla halk sığınaklara indi.

Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus güçlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki askeri aracı ele geçirdiğini ve kent merkezine doğru ilerlediğini duyurdu. Rus askeri kamyon konvoyunun da bu iki aracı takip ettiği belirtildi.

10.26: Kiev'de hava savunma sistemi iki saldırıyı durdurdu

Sivil vatandaşlar hava saldırısı sirenleriyle uyandı ve sığınaklara yönlendirildi. Saldırılardan önce uçak veya drone sesi duyulduğu ifade edildi. Kiev'de duyulan iki güçlü patlamanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden kaynaklı olduğunu bildirdi

10.25 : İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın ilk gün Ukrayna'nın tümünü işgal etmeyi hedeflediğini ancak bunu başaramadığını söyledi.Rus ordusunun 450'den fazla askerinin öldüğünü tahmin ettiklerini kaydeden Bakan Wallace, Moskova'nın Ukrayna'daki ana hedeflerinden hiçbirini ele geçiremediğini savundu.

10.15 : Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Rus güçlerinin bu Kiev'in dışına girebileceğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rus tanklarının bugün başkent Kiev'e saldırı başlatmasını beklediklerini söyledi. Başkent Kiev'de hava saldırıları için sirenler çaldı ve yetkililer şehir sakinlerinin sığınaklara girmesini istiyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko ise, bugünün en zor gün olabileceğini söyledi.

10.10 : Cuma sabahı ulusa sesleniş konuşması yayınlayan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, hem Ukraynaca hem de Rusça olarak Rusya'ya ateşkes çağrısı yaptı. Zelenskiy, "Rusya eninde sonunda çatışmaları ve bu işgalin nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda kalacak" deyip ekledi: "Bu sabah da ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dün olduğu gibi, dünyanın en güçlü ülkeleri uzaktan izliyor." Konuşma ne kadar erken başlarsa, Rusya'nın kayıplarının o kadar az olacağını belirten Zelenskiy, saldırılar durana kadar ülkelerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.Ukraynalı lider gece saatlerinde yaptığı konuşmada Kiev’den ayrılma niyeti olmadığını ve şu anda Rusya'nın bir numaralı hedefi olduğunu bildiğini söylemişti.

10.09: Rusya’nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.

09.55 Associated Press'in haberine göre, ABD savunma bakanı Lloyd Austin, milletvekillerine bir telefon görüşmesinde Belarus'tan giren Rus mekanize kuvvetlerinin Kiev'den yaklaşık 32 km uzaklıkta olduğunu söyledi. Görüşmenin TSİ 02.30'da yapıldığı belirtiliyor.

09.40: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerden savunma yardımı istediklerini açıkladı. Zelenskiy, "Etkili uluslararası destek gerek. Rusya'yı müzakere masasına oturtmak zorundayız" dedi.

09.25 : Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Rus güçlerinin bu Kiev'in dışına girebileceğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rus tanklarının bugün başkent Kiev'e saldırı başlatmasını beklediklerini söyledi.

Başkent Kiev'de hava saldırıları için sirenler çaldı ve yetkililer şehir sakinlerinin sığınaklara girmesini istiyor.

09.20: Ukrayna ve Rus ordusu Sumi bölgesinde gece boyunca çatıştı

Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın Sumi kentinde Ukrayna ve Rus ordusunun çatışmaları görüntülendi. Çatışmalar sonucunda Sumi kentinde geniş çaplı yangın ve hasar meydana geldi.

09.19: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Sivilleri hedef almadıkları koca bir yalan

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, “Sivilleri hedef almadıkları koca bir yalan” dedi.

09.12: THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi

08.56: Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.

08.34: Kiev'de acil durum ekipleri gece boyunca çalıştı

Ukrayna Acil Durum ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde saldırılar sonucunda zarar gören ve yangın çıkan binalarda yaşayan sivil halkı tahliye etti. Devlet Başkanı Zelenski, sabaha karşı yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıları sonucunda şu ana kadar 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini, 316 kişinin yaralandığını duyurdu.

08.11: Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de sirenler yankılanmaya başladı.

08.10 : AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB liderlerinin Rusya'ya karşı üzerinde anlaştıkları yaptırımların Rus bankacılık piyasasının yüzde 70'ini ve önemli kamu şirketlerini hedef aldığını söyledi. Twitter üzerinden açıklama yapan Von der Leyen, "Yaptırımlar, Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak ve Rusya'da enflasyonu yükseltecek. İhracat yasağı rafinerilerin yenilenmesini imkansız hale getirerek Rusya'nın petrol sektörünü vuracak" dedi. AB'nin Rusya'nın yarı iletkenler, çipler gibi önemli teknolojilere erişimini de sınırladığını belirten von der Leyen, yaptırımların ABD ve diğer ülkeler ile yakın şekilde koordine edildiğini de vurguladı.

SAVAŞ UÇAĞININ VURULMA ANI

08.00 : Rus ordusu gece yarısı Ukrayna'nın birçok noktasında saldırı başlattı. Arka arkaya patlamaların tüm şehri sarstığı başkent Kiev'de ise bir Rus savaş uçağının düşürüldüğü bildiriliyor. Haberlere göre, şehrin hava savunma sisteminden ateşlenen bir füze hedefini vurdu.



Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Kiev'in Darnytskyi ilçesinde bir uçağın düştüğünü söyledi. Ancak Kiev'deki CNN muhabiri Matthew Chance düşürülen uçağın Ukrayna'ya ait bir Su-27 olduğunu aktardı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, uçağın yerel saatle 04.20'de vurulduğunu ortaya koydu.

07.40: Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Sumy kentinde gece boyunca silah ve patlama sesleri kesilmedi. Yoğun Rus saldırısı altındaki Kharkiv'de dakikalarca süren roket saldırısı gerçekleşti.

07.35: Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın ilk gününde Ukrayna'daki 80'den fazla askeri tesisin devre dışı bırakıldığını açıkladı.

07.30 : Rus tanklarının girdiği Çernobil'de kaydedilen bir video, Rus ordusunun beraberinde esir nakil kamyonlarını getirdiğini ortaya çıkardı.

07.20 : Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklayan ülkeler arasına Kanada da katıldı. İşgali kınayan Başbakan Justin Trudeau, 62 Rus kuruluşu ve kişilerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.Kanada ayrıca Doğu Avrupa'daki NATO misyonuna 460 civarında asker yerleştirdi.

RUSLAR SAVAŞA KARŞI SOKAKTA

07.10 : Rusya'nın çeşitli kentlerinde Putin'in Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi. Yeryüzünün yüzölçümü olarak en büyük ülkesinde 51 ayrı şehirde gerçekleştirilen gösterilerde polis 1400'ü aşkın protestocuyu gözaltına aldı.

07.00 : Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlamalar gerçekleşiyor. Kentte bulunan CNN ekibi, sabah saatlerinde Kiev merkezinde iki büyük patlamanın duyulduğunu bildirdi. Ekip, şehrin dışında da üç patlamanın duyulduğunu aktardı. BBC'nin Kiev'deki diplomasi muhabiri Paul Adams, kentte meydana gelen patlamaların ardından bodrum katlarına sığındıklarını bildirdi. Twitter mesajında Adams, "Yine uzun bir gün olacak" diye yazdı.

06.30: Ukrayna makamlarından gelen iddiaya göre, Rus uçağı Kiev üzerinde vuruldu.

05.30: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

04.41: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macron ortak açıklama yaptı. Macron, "Bu savaş ortamında bu toplantıyı yapıyoruz. Diplomasiye şans tanıyarak hareket etmeye çalıştık. Putin'in seçimi Avrupa tarihini sarsmaya çalışmaktır. Rusya'nın da imzalamış olduğu sözleşmelere aykırı bir durumdur. Bizim birliğimizi gerekli görüşmeleri gerçekleştirip diplomasiye şans tanımaya çalıştık. Müttefiklerimizin yanında yer alacağız. Siber saldırılara karşı ve dezenformasyon ile ilgili önlemlerimizi aldık. Avrupa topraklarına bir saldırı oldu. Avrupa'nın sadece tüketici pazarı olmadığını bir birlik olduğunu göstermiş olduk. Teknolojik egemenlikten de bahsediyoruz" dedi.

04.40: Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmalar yaşanıyor.

03.23: ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirerek, Rus mali sisteminin temel altyapısını hedef alan kapsamlı ekonomik önlemleri uygulamaya koyduğunu duyurdu.

'SABOTAJ GRUPLARI KİEV'E SIZDI'

02.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı.

02.25: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh açıklamalarda" Zaman içinde Rusya'nın gaz ve petrol dışında ekonomisini çeşitlendirmesi kısıtlanmış olacak." dedi.

02:19: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, " Yalnız bırakıldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor.'' ifadelerini kullandı.

02.01: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

01.47: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh açıklamalarda" Zaman içinde Rusya'nın gaz ve petrol dışında ekonomisini çeşitlendirmesi kısıtlanmış olacak." dedi.

01.34: Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Rusya'ya, ülkenin ekonomisini ve kişilere yönelik ek yaptırımları kabul etti.

01.14: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy, genel seferberlik ilan etti.

00.16: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Fransız tarafının inisiyatifiyle düzenlenen Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesi sırasında, Ukrayna çevresindeki durum hakkında ciddi ve açık bir görüş alışverişi yapıldı” denildi.

00.08: Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir noktada bulunan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı’nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı.

23.50:ABD, Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov’nın sınır dışı etti.