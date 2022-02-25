Rusya adım adım Ukrayna'yı işgal ediyor! ‘Batı kandırıp yüzüstü bıraktı...’

Rus ordusu Ukrayna topraklarına girdi. Dünyanın bir çok ülkesinden Rus işgaline tepki geldi. Okrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Yalnız bırakıldık' dedi. Uzmanlar son gelişmeleri değerlendirdi...

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Uluslararası ilişkiler uzmanı Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, yaşanan krizle ilgili olarak şunları söyledi: "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle karşı karşıyayız. Bütün bunların önünü kim açtı diye sorarsanız Amerika açtı. Tek kutuplu dünya düzeninde Irak'ı, Afganistan'ı işgal etti. Irak işgalinde Güvenlik Konseyi kararı yoktu. İllegal bir şekilde yaptı. Rusya'ya da söyleyecek bir şey yok. Güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkeyi işgal ederseniz yeni bir dünya düzeni kuruyorsunuz. Bu yeni dünya düzenini başka ülkeler de o düzene katılarak kendi ulusal çıkarları çerçevesinde kullanmaya başlarlar.

ABD ve müttefikleri 1990'lardan itibaren kuvvet kullanma konusundaki istekliliğini düşünelim. Kuvvet kullanmak konusunda çok rahattılar ama iş Rusya olunca aciz duruma düşmüş oldular. Bugünkü yaşanan kriz 20 yıldır belliydi. Konuşula konuşula bu hale geldi. Bu Putin'in karakteri ile ilgili değil, SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya'ya verilen NATO'unun genişlememesine ilişkin sözlerin yerine getirilmemesi, tutulmaması var."

'BATI YALNIZ BIRAKTI'

Emekli Kurmay Albay-Stratejist Ünal Atabay ise, ABD ve batı dünyasının Ukrayna’yı yalnız ve yüzüstü bıraktığını belirterek, “Ukrayna yönetimi ve halkı, NATO ve AB’ye üye yapılacağı yalanıyla kandırıldı. Ukrayna artık Rusya karşısında yapayalnız ve çaresiz görünüyor. Zelinski, ‘Gerekirse kendi öz gücümle ülkemi savunacağım’ açıklamasında bulunmuştu. Ancak askeri güç anlamında Ruslar karşısında dayanma gücü olmadığı ortada. Ukrayna yönetimi Türkiye’nin yardım etmesini talep ediyor ancak Ukrayna sahada yalnız kalacak. Rusya’ya karşı sahaya çıkacak bir ülke yok” dedi.

ABD ve AB'nin, Ukrayna yönetimine el altından silah, istihbarat ve lojistik destekte bulunacağını sözlerine ekleyen Atabay, “Buna rağmen Rus Ordusu ve devleti karşısında başarı şansı çok az. Ruslar, savaş için 650 milyar dolarlık devasa bir rezerv biriktirmiş durumda. Ekonomik yaptırımların bir sonuç vermesi de beklenmemeli” diye konuştu.

NÜKLEER TEHDİT

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han ise niyetlerle pratik arasındaki boşluğu imkanların doldurduğunu belirtirken, şu görüşleri dile getirdi: “ABD’nin, zaten Ukrayna için Rusya ile askeri çatışmaya girecek güç biriktirmesi söz konusu değildi. Ukrayna’nın yüzüstü bırakılacağı belliydi. Rusya demek, sayısal olarak dünyanın en büyük nükleer gücü demektir. Putin, geçtiğimiz günlerde bu gerçeği dile getirmiş, adeta tehditte bulunmuştu. Böylesi bir blöfü görmek kolay değildir.

Ruslar, tarihsel süreçte hiçbir zaman ufak tefek şıklıklarla uğraşan bir ülke olmadı. Ham ve hoyrat dış politika üslubu krizde de ortaya çıkmış oldu. Bundan sonrası Rusya’nın nerede duracağı ve yaptırımların ne kadar ağır olacağı ile ilgili. Batı dünyası bugünden itibaren Rusya’ya ciddi ve ağır yaptırım uygulamak zorundadır. Bunda da başarılı olmaya mahkumlar. Bu krizden Türk ekonomisi olumsuz etkilenir.”

'TEKRAR ETMEK İSTEYEN ÇOK OLUR'

"Endişe verici bir şablon oluştu" diyen Han şöyle devam etti: “Şöyle bir imaj oluştu, önce nükleer sahibi olup, ilişilemez duruma gel, ardında da uluslararası antlaşmaları yok say ve tehdit altında olduğunu iddia ederek genişleyip, nüfus alanını arttır. Diplomatik yolları bırak, problemleri silah gücüyle çöz, bundan da ellerini yıkayarak kurtul. Şablon buysa bunu tekrar etmek isteyen çok olur. Yaşanan kriz, nükleer silahların yaygınlaşmasına neden olabilir. Dünyanın huzuru için krizin bir an evvel kapanması lazım. (Milliyet)