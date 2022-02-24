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DünyaPutin'den son dakika 'savaş' açıklaması: Başka çaremiz yoktu
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Putin'den son dakika 'savaş' açıklaması: Başka çaremiz yoktu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu. Putin, "Bu adımı atmaya bizi zorladılar. Politik sebeplerden kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Parçası olduğumuz ekonomik sistemi tahrip etmek istemeyiz." dedi.

24.02.2022 - 19:38 |
Putin'den son dakika 'savaş' açıklaması: Başka çaremiz yoktu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Farklı hareket etmekten başka çaremiz yoktu" derken, "Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyteceğiz" ifadelerini kullandı. Putin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bugün bir günde yaşanan bir şey değil. Gerçekten çok ciddi riskler söz konusuydu. Yaptırımlar konusunda hazırdık. Burada Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olacak dendi bu yüzden tam olarak şu anda bu sistemi yok etmeyeceğiz. Zarar vermeyeceğiz dünya ekonomisine

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