GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna'dan son dakika kararı! Seferberlik ilan edildi, izin verilmeyecek
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna'dan son dakika kararı! Seferberlik ilan edildi, izin verilmeyecek
ABONE OL

Ukrayna'dan son dakika kararı! Seferberlik ilan edildi, izin verilmeyecek

Ukrayna'dan son dakika kararı. Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

25.02.2022 - 00:57 | | İHA
Ukrayna'dan son dakika kararı! Seferberlik ilan edildi, izin verilmeyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy, genel seferberlik ilan etti. Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Gelişmeler sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy, genel seferberlik ilan etti.

"18-60 YAŞ ARASI ÜLKEDEN ÇIKAMAYACAK"

Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, "Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna'dan son dakika kararı! Seferberlik ilan edildi, izin verilmeyecek

Ukrayna'dan son dakika kararı! Seferberlik ilan edildi, izin verilmeyecek

THY'den son dakika uçuş kararı! Hepsi iptal edildi

THY'den son dakika uçuş kararı! Hepsi iptal edildi

Türkiye açıkladı! Güvenlik seviyesi 2'ye çıkarıldı, Türk bayraklı gemiler...

Türkiye açıkladı! Güvenlik seviyesi 2'ye çıkarıldı, Türk bayraklı gemiler...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ukrayna'dan son dakika kararı! Seferberlik ilan edildi, izin verilmeyecek

Ukrayna'dan son dakika kararı! Seferberlik ilan edildi, izin verilmeyecek

Sıradaki Haber
THY'den son dakika uçuş kararı! Hepsi iptal edildi

THY'den son dakika uçuş kararı! Hepsi iptal edildi

Sıradaki Haber
Türkiye açıkladı! Güvenlik seviyesi 2'ye çıkarıldı, Türk bayraklı gemiler...

Türkiye açıkladı! Güvenlik seviyesi 2'ye çıkarıldı, Türk bayraklı gemiler...

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber