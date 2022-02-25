Putin’in mal varlığı! Vladimir Putin’nin serveti nedir?

AB, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarını dondurduğunu duyurdu. Vladimir Putin’nin serveti nedir? İşte Putin’in mal varlığı…

PUTİN’İN MAL VARLIĞI NE?

2021 tarihli habere göre Putin 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble kazandı. 2019 yılında elde ettiği kazanç ise 9 milyon 726 bin rubleydi.

Putin’in 18 metrekarelik garajı olan 153.7 metrekare genişliğinde 2 dairesi de var ve bu dairelerden birini halihazırda kullanılıyor.

Rus liderin iki GAZ 21M (Volga) otomobili, Niva aracı ve bir Skif otomobil römorku da bulunuyor.

Bazı kaynaklar ise Putin'in 50 milyon dolarlık kişisel, 160 milyon euro mal varlığı olduğunu söylüyor.

Boris Nemtsov, Putin'in 4 yat, 43 uçak, 7.000 araba, 15 helikopter ve altından tuvaleti olan bir jet almak için mal varlığının bir kısmını harcadığını söylüyor. 2018 Newsweek haberine göre 7,000 arabasının içinde kurşun geçirmez limuzin filosunun 192 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyor.

Graceful isimli yatının değeri ise 73.2 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Putin'in ayrıca Karadeniz'de 1 milyon euro değerinde bir de mega malikanesi olduğu söyleniyor.