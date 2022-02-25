Mal varlığı dondurma nedir? Mal varlığını dondurma kararı ne demek?

AB'nin Rusya lideri Putin'e ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulayacağını açıklaması üzerine sert cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov yaptırımlara misliyle karşılık verileceğini açıkladı. Peki, Mal varlığı dondurma nedir? Mal varlığı dondurma kararı ne demek?

MAL VARLIĞI DONDURMA NEDİR?

Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanmasını, ifade eder.

MAL VARLIĞI DONDURMA KARARI NE DEMEK?

Malvarlığının dondurulması demek, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması demektir