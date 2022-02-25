Almanya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi JÃ¼rgen Schulz, bugÃ¼n Ä°stanbul Almanya BaÅŸkonsolosluÄŸuÂ´nda basÄ±n mensuplarÄ±na Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin toplantÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Schulz, "Rus hÃ¼kÃ¼meti, Ukrayna'ya yÃ¶nelik askeri saldÄ±rÄ± ile dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde uluslararasÄ± dÃ¼zenin ve uluslararasÄ± hukukun en temel kurallarÄ±nÄ± eÅŸi gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir ÅŸekilde Ã§iÄŸnemektedir. Rus hÃ¼kÃ¼metinin bunu bir 'barÄ±ÅŸ koruma' misyonu olarak tanÄ±mlamasÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler SÃ¶zleÅŸmesini saptÄ±rÄ±yor. Belarus'un da buna katÄ±lmasÄ± utanÃ§ vericidir" ifadelerini kullandÄ±.Â

'PUTÄ°N, UKRAYNA'NIN VAR OLMA HAKKINI AÃ‡IKÃ‡A SORGULUYOR'Â

Tek taraflÄ± saldÄ±rÄ± yolunu Rus hÃ¼kÃ¼metinin tek baÅŸÄ±na seÃ§tiÄŸini belirten Schulz, "Bu tek taraflÄ± saldÄ±rÄ± yolunu Rus hÃ¼kÃ¼meti tek baÅŸÄ±na seÃ§miÅŸtir. Ne Ukrayna, ne NATO, ne de baÅŸka biri bu ÅŸekilde kan dÃ¶kÃ¼lmesini haklÄ± Ã§Ä±karacak hiÃ§bir adÄ±m atmamÄ±ÅŸtÄ±r. BaÅŸkan Putin, tarihi gerÃ§ekleri Ã§arpÄ±tarak, Ukrayna'nÄ±n var olma hakkÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a sorguluyor. NATO'nun, Rusya'nÄ±n etrafÄ±nÄ± sardÄ±ÄŸÄ± ve bu adÄ±mÄ± atmaya zorladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± kaba bir yalandÄ±r. Putin'in iddia ettiÄŸi gibi doÄŸu Ukrayna'da soykÄ±rÄ±m yok" ifadelerini kullandÄ±.

'RUS HÃœKÃœMETÄ° GÃ–RÃœÅžME TEKLÄ°FLERÄ°MÄ°ZE YANIT VERMEDÄ°'Â

Rusya'daki bu krize diplomatik yollarla barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in son aylarda bÃ¼tÃ¼n yollarÄ± denediklerini ifade eden Schulz, "Rus hÃ¼kÃ¼meti gÃ¶rÃ¼ÅŸme tekliflerimize yanÄ±t vermedi" dedi.Â

'RUSYA'YA KARÅžI EN SERT YAPTIRIMLARDAN OLUÅžAN KAPSAMLI PAKETÄ° YOLA KOYACAÄžIZ'Â

Schulz, "AB Ã§erÃ§evesinde, NATO bÃ¼nyesinde, G7 Ã§erÃ§evesinde ve tabii ki Ukrayna ile yakÄ±n koordinasyon iÃ§inde olacaÄŸÄ±z. Rusya'ya karÅŸÄ± en sert yaptÄ±rÄ±mlardan oluÅŸan kapsamlÄ± bir paketi yola koyacaÄŸÄ±z. GÃ¼venliÄŸimizi ve mÃ¼ttefiklerimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz" diye konuÅŸtu.Â

'BM SÃ–ZLEÅžMESÄ°'NÄ°N Ä°LKELERÄ°NÄ°N Ä°HLAL EDÄ°LMESÄ° KABUL EDÄ°LEMEZ'Â

BugÃ¼n sÃ¶z konusu olanÄ±n sadece Avrupa olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Schulz, "DÃ¼nyadaki hiÃ§bir Ã¼lke, baÅŸkalarÄ±nÄ±n, kendilerinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olan komÅŸusu istediÄŸi iÃ§in, egemenliÄŸinin ele geÃ§irilmesini kabul edemez. UluslararasÄ± toplum, baÅŸta kuvvet kullanma yasaÄŸÄ± olmak Ã¼zere BirleÅŸmiÅŸ Milletler SÃ¶zleÅŸmesi'nin ilkelerinin haksÄ±z ÅŸekilde ihlal edilmesini kabul edemez" dedi.Â

Schulz, "TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler SÃ¶zleÅŸmesi'ni ve AGÄ°T'in temel ilkelerini korumaya bizim kadar baÄŸlÄ± olduÄŸu ve bu saldÄ±rganlÄ±ÄŸa bizimle birlikte karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in minnettarÄ±z. TÃ¼rkiye ile Almanya bugÃ¼n de Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya uluslar arasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± birlikte kÄ±nÄ±yorlar" diye konuÅŸtu. Â

'RUSYA'YA YÃ–NELÄ°K YAPTIRIMLAR ALMANYA VE TÃœRKÄ°YE'YE DE YANSIYACAKTIR'Â

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ekonomik getirileri hakkÄ±nda da aÃ§Ä±klama yapan Schulz, "Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar, yÃ¼kselen fiyatlar ve dÃ¼ÅŸen borsalar Almanya'ya ve TÃ¼rkiye'ye de yansÄ±yacaktÄ±r. Åžimdi bu konuya kararlÄ±lÄ±kla sahip Ã§Ä±kmazsak daha da yÃ¼ksek bedeller Ã¶deyeceÄŸiz. Bizim iÃ§in BM SÃ¶zleÅŸmesi, refah ve barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸamanÄ±n temelini oluÅŸturmaktadÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.