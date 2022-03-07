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Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile görüştü.

07.03.2022 - 17:36 |
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Ukrayna'daki son durum, Antalya Diplomasi Forumu ve bu forum marjındaki etkinlikler ile Viyana'daki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakereleri ele alındı" denildi.

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