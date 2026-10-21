Sakarya tarihinde bir ilk! Mahalle bazlı dönüşümde 45 yapı kaldırıldı

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"Sadece binaları yenilemeyecek, ailelerimizin huzurla yaşayacağı, çocuklarımızın güvenle büyüyeceği bir gelecek inşa edeceğimiz dönüşüm çalışmalarımızın ilk etabında hızla ilerliyoruz. Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir vizyonumuz doğrultusunda attığımız bu adımla Sakarya'mızı geleceğe daha güvenle hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.