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Sakarya tarihinde bir ilk! Mahalle bazlı dönüşümde 45 yapı kaldırıldı

21.10.2026 - 15:31Güncellenme Tarihi:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehir tarihinde ilk kez başlatılan mahalle bazlı kentsel dönüşüm projesinde 1 aylık bilanço açıklandı. Günün ilk saatlerinden gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalar kapsamında, dönüşüm bölgesindeki 109 yapıdan 45'inin yıkımı gerçekleştirildi.

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1Sakarya tarihinde bir ilk! Mahalle bazlı dönüşümde 45 yapı kaldırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tığcılar Mahallesi 1. Kısım Projesi kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında ilk ayı geride bıraktı.

2Sakarya tarihinde bir ilk! Mahalle bazlı dönüşümde 45 yapı kaldırıldı

Yüzde 91 uzlaşı oranıyla başlayan ve 718 bağımsız bölümü kapsayan projede ekipler, yıkım ve enkaz kaldırma mesaisini 24 saat esasına yakın bir tempoyla sürdürüyor.

3Sakarya tarihinde bir ilk! Mahalle bazlı dönüşümde 45 yapı kaldırıldı

Çalışmalar doğrultusunda bir yandan riskli binaların yıkımı yapılırken, eş zamanlı olarak molozlar da alandan temizleniyor.

4Sakarya tarihinde bir ilk! Mahalle bazlı dönüşümde 45 yapı kaldırıldı

Kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk etabındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Hemşehrilerimizin başını yastığa huzurla koyduğu, kendini güvende hissettiği bir Sakarya için Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde mahalle bazlı ilk dönüşümü başlattık. İlk yıkımın üzerinden bir ay geçti, 109 yapıdan 45'inin yıkımını tamamladık.

5Sakarya tarihinde bir ilk! Mahalle bazlı dönüşümde 45 yapı kaldırıldı

"Sadece binaları yenilemeyecek, ailelerimizin huzurla yaşayacağı, çocuklarımızın güvenle büyüyeceği bir gelecek inşa edeceğimiz dönüşüm çalışmalarımızın ilk etabında hızla ilerliyoruz. Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir vizyonumuz doğrultusunda attığımız bu adımla Sakarya'mızı geleceğe daha güvenle hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

6Sakarya tarihinde bir ilk! Mahalle bazlı dönüşümde 45 yapı kaldırıldı

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