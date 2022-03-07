GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de
HaberlerSiyaset Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.

07.03.2022 - 11:20 | | Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, törenle kutlandı. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anıta çelenk koyduktan sonra Andırın Caddesi'nde temsili olarak Kuvayimilliye birliklerini karşıladı. Mehteran eşliğinde şehir turu atan Bakan Yanık, stadyumda düzenlenecek törene katılmak için hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Kritik görüşme sonrası art arda açıklamalar geldi
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Kritik görüşme sonrası art arda açıklamalar geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı
  Prof. Dr. Aygün Attar'dan 'Yürek Türkiye' çağrısı
İlgili Haber
  Prof. Dr. Aygün Attar'dan 'Yürek Türkiye' çağrısı
Emine Erdoğan'dan 'dayanışma' ve 'barış' çağrısı
İlgili Haber
Emine Erdoğan'dan 'dayanışma' ve 'barış' çağrısı

 

GÜNCEL HABERLER

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Sözcü Kalın: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi girişimlerimizi sürdüreceğiz

Sözcü Kalın: Ateşkesin kalıcı hale gelmesi girişimlerimizi sürdüreceğiz

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...

11 yaşındaki Ukraynalı çocuk gecenin kahramnaı ilan edildi! 1000 km yolu tek başına...
Sıradaki Haber
Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Bakan Bozdağ: İyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak

Sıradaki Haber
Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş! Kripto para fiyatları dibi gördü!

Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında çöküş! Kripto para fiyatları dibi gördü!

Sıradaki Haber
TCDD 180 tren işçisi alımı yapacak! Tren teşkil işçisi nedir, görevleri nelerdir, nasıl olunur, maaşı ne kadar?

TCDD 180 tren işçisi alımı yapacak! Tren teşkil işçisi nedir, görevleri nelerdir, nasıl olunur, maaşı ne kadar?

Sıradaki Haber