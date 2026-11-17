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Çalışmalar hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, bağışçıların destekleriyle yapılan iki ek binanın toplam 128 yatak sayısının, üniversite hastanesinin kuruluş tarihindeki yatak sayısıyla denk olması dolayısıyla adeta hastanenin yeniden kuruluyor gibi yepyeni bir imkan ve fırsat doğuracağını belirtti. Rektör Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi tarihinde bir ilk olan bina ölçeğindeki bu bağışların da mevcut yönetime duyulan güveni ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Rektör Oğurlu devam eden diğer yatırımlar hakkında da bilgi verirken; "Bunun yanı sıra Balıkesir Üniversitesinde, önceki dönemden devralınan ve dava süreçleri tamamlanan Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ile Tıp Fakültesi ek binası için de yeni bir dönem başlıyor. Bu projelerin yapım süreçlerinin başlatılmasıyla birlikte Balıkesir Üniversitesinin eğitim ve sağlık alanındaki fiziki altyapısına yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürülmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.