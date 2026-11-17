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Ahmet Eren Konağı'nın yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Elmastaş, tarihi yapının geçmişte farklı amaçlarla kullanıldığını belirterek, "Bu yapı, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde farklı amaçlarla kullanılmış, bir dönem hastane olarak da hizmet vermiş. Daha önce restorasyon çalışması başlatılmış ancak tamamlanamamıştı. Biz üniversite olarak konağı aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında bu tarihi yapıyı yeniden işlevlendirerek turizme kazandıracağız" ifadelerini kullandı.



BİTLİS'TEKİ 400'DEN FAZLA TARİHİ EV İÇİN ÖRNEK OLACAK



Bitlis'te 400'den fazla tescilli tarihi ev bulunduğuna dikkat çeken Elmastaş, bu yapıların önemli bir bölümünün bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ahmet Eren Konağı restorasyonunun diğer tarihi yapılar için örnek olmasını istediklerini belirten Elmastaş, "Bitlis'te 400'den fazla tescilli evimiz bulunuyor. Ancak bu evlerin önemli bir kısmı yıkılmaya başladı. Her kış mevsiminin ardından birkaç tarihi evin daha yıkıldığına üzülerek tanıklık ediyoruz. Biz, Bitlis Eren Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın diğer tarihi evlere de örnek olmasını istiyoruz" dedi.