Prof. Dr. Aygün Attar'dan 'Yürek Türkiye' çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın sürdüğü ve jeopolitik dengeler üzerinde çok tartışmaların yapıldığı bu günlerde, akademik hayatını Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişimi konusuna adayan bilim insanı Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, sosyal medya hesabından anlamlı bir çağrı yaptı. Attar "Türkiye'de #CanAzerbaycan'ı hem edebi hem siyasi literatüre dahil ettik. #YürekTürkiye de aynı şekilde Azerbaycan’da edebi ve siyasi literatüre girmeli" dedi.

Prof.Dr. Aygün Attar hoca Twitter hesabından yaptığı çağrıda şöyle dedi:“Nasıl ki Türkiye’de #CanAzerbaycan ‘ı hem edebi hem siyasi literatüre dahil ettik

#YürekTürkiye de aynı şekilde Azerbaycan’da edebi ve siyasi literatüre girmeli. Malumun ilanı olur ve malum, Can yüreksiz yaşayamaz"