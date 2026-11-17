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Bakan Kacır, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Günü"ne ilişkin yaptığı genel değerlendirmede, iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli başlıklarının başında emisyonların azaltılmasının geldiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde böyle bir büyük organizasyona Türkiye'nin ev sahipliği yapmasından kıvanç duyuyoruz. Bugün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Günü. Malumunuz iklim meselesinin en önemli başlıklarının başında emisyonların azaltılması geliyor. Özellikle son 200 yılda ortalama sıcaklıklar yeryüzünde 1,5 derece yükseldi. Bu sıcaklık artışının durdurulabilmesi için özellikle enerji, ulaştırma sektörlerinin yanında sanayi alanında da emisyonların azaltılmasına yönelik hedeflere adım adım ilerlemek zorundayız."

YAPAY ZEKÂ ÜZERİNE YÜKSEK DÜZEYLİ YEŞİL DİJİTAL EYLEM YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Bakan Kacır, COP31 "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Günü"nde "Yapay Zekâ Üzerine Yüksek Düzeyli Yeşil Dijital Eylem Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı. Yapay zekâ ve dijital teknolojilerin enerji verimliliği, akıllı şebeke yönetimi ve emisyon azaltımındaki kritik rolünün ele alındığı oturumda Kacır, Türkiye'nin yapay zekâ kapasitesini temiz teknolojilerle entegre etme vizyonunu paylaştı:

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"Yapay zekâ destekli şebeke yönetimi ve ilgili dijital teknolojiler, sanayi üretiminde yeni güç hatları inşa etmeden 175 gigavata kadar ek iletim kapasitesinin kilidini açabilir. Mevcut yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması 2035'e kadar yıllık karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 1,4 milyar ton azaltabilir. Türkiye'yi gelişmiş yapay zekâ çözümlerinin geliştirildiği, sanayi üretimine entegre edildiği ve uluslararası pazarlara sunulduğu küresel bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz."

"Önceliğimiz yenilikçi çözümlerin ortaya çıkması, sanayi uygulamalarına ulaşması ve daha sürdürülebilir, rekabetçi bir ekonomiye katkıda bulunması için gerekli koşulları oluşturmak. Bu doğrultuda, 2030 Yapay Zekâ Eylem Planı'yla iki yılda 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli eğitmeyi hedefliyor, stratejik teknolojilerde özel sektör yatırımlarını teşvik etmek için önemli kamu kaynaklarını harekete geçiriyoruz."

SANAYİNİN İKİZ DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ RESMÎ AÇILIŞ ETKİNLİĞİ İLE YEŞİL DÖNÜŞÜM MERKEZİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ BELGE TAKDİM TÖRENİ

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“Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi Resmî Açılış Etkinliği ile Yeşil Dönüşüm Merkezi ve Dijital Dönüşüm Merkezi Belge Takdim Töreni”ne iştirak eden Bakan Kacır, sanayiciler ve KOBİ'ler için yeni finansman müjdelerini paylaştı. Kacır, "Yeşil Dönüşüm Merkezi" unvanı almaya hak kazanan ve Yeşil Dönüşüm Teşvik Programı'ndan yararlanan firmaların Dünya Bankası finansmanına etkin şekilde erişeceğini, VakıfBank ve Eximbank aracılığıyla 485 milyon dolarlık uzun dönemli ve uygun koşullu kaynağın Türk sanayisine kazandırılacağını açıkladı. Kacır imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik 3 milyar lira bütçeli yeni destek çağrısını da ilan etti.

"Son dönemde Dünya Bankası ile Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ve Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ile 1 milyar doların üzerinde finansmanı Türkiye'mize kazandırmıştık. Yine İslam Kalkınma Bankası ile organize sanayi bölgelerimizin sürdürülebilirlik projelerine 250 milyon dolarlık uluslararası finansman kazandırdık. Geçtiğimiz hafta COP31 kapsamında duyurusunu yaptığımız TIDIP, Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile EBRD, IBRD, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İtalyan Kalkınma Bankası ve Avrupa Komisyonunun iş birliğiyle 2030'a dek 5 milyar avronun üzerinde bir finansmanı yine Türk sanayisinin yeşil dönüşüm yatırımlarına inşallah kazandırmayı amaçlıyoruz."

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"KOBİ'lerimiz için de yeni bir müjdeyi paylaştık. Özellikle son dönemde KOSGEB eliyle KOBİ'lerimize yönelik programları hızlandırdık. Burada da yine 3 milyar liralık yeni bir program kapsamında, yeşil dönüşüm yatırımı yapacak KOBİ'lerimize 7 milyon liraya kadar 2 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli, sıfır faizli finansman sağlamış olacağız. Bu finansmanın yanında teknik desteklerimiz de çok kıymetli. Ümit ediyorum ki bütün bu adımlar Türkiye'nin 2053 net sıfır hedeflerine hızla erişmesini mümkün kılacak."

BAKAN KURUM’A TÜRKİYE’NİN İLK ETKİNLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Bakan Kacır, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan Türkiye’nin ilk "TS ISO 20121:2024 Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi"ni takdim etti. COP31’in Türkiye adına örnek bir sürdürülebilir organizasyon olacağını vurgulayan Kacır, belgenin hazırlanmasındaki çalışmaları dolayısıyla TSE’yi tebrik etti:

"COP31 başkanımıza Türkiye’nin ilk Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesini bu muhteşem COP31 etkinliği için sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çok güzel bir başlangıç ve örnek olacak. Bundan sonraki tüm etkinliklerimizin de tıpkı COP31 gibi sürdürülebilirlik ilke ve prensiplerini esas alan bir yaklaşımla hayata geçirilmesine inşallah vesile olacak. Sayın Bakanım size ve COP31’e çok yakıştı."

Bakan Murat Kurum ise COP31 organizasyonunun her adımında sürdürülebilirlik ilkelerini esas aldıklarını belirterek, "COP31’de her adımımızda biz sürdürülebilirliği esas aldık. Bugün de aslında bunu tescillemiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Biz konferans boyunca bu hassasiyeti sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YEŞİL SANAYİLEŞME ÜZERİNE BAKANLAR YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Bakan Kacır, "Yeşil Sanayileşme Üzerine Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"nda mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Küresel iklim hedeflerine ulaşmak için somut uygulama adımlarının ve enerji dönüşümünün ele alındığı toplantıda Kacır, Türkiye'nin öncülüğünü üstlendiği elektrifikasyon hedefi ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ne dikkat çekti:

"Bizler COP31'in bir uygulama COP'u olmasını önemsiyoruz. Yani sadece hedeflerin ve programların değil, doğrudan uygulama adımlarının da hayata geçmesine vesile olan bir platform olmasını ümit ediyoruz. Burada öncülüğünü taşıdığımız inisiyatiflerden birisi 2035 yılına kadar toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrifikasyonla sağlanması. Bu önemli iddiaya erişebilmek ancak toplu olarak pek çok ülkenin ortak bir irade taşımasıyla mümkün olacak. Halihazırda 1,5 dereceyi aşan küresel ısınmanın önümüzdeki yüzyıl içinde 2,8 dereceye kadar erişmesini engellemenin yolu, insanlık ailesinin ortaklaşa çabasıyla mümkün."

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz, yeşil dönüşümü ulusal önceliklerimiz arasına yerleştirmektedir. Sektöre özgü teknoloji yol haritaları, çelik, alüminyum, çimento ve kimyasallar dahil olmak üzere enerji yoğun sanayilerde araştırma ve inovasyona rehberlik etmektedir. HIT-30 programımız batarya, elektrikli araçlar, güneş hücreleri ve rüzgâr enerjisi teknolojilerinde büyük ölçekli yatırımları harekete geçirirken, KOBİ'leri daha temiz üretim yöntemlerini benimsemeleri ve kaynak verimliliğini artırmaları konusunda destekliyoruz."

ITA TÜRKİYE PROJE HIZLANDIRMA PROGRAMI MUTABAKAT ZAPTI İMZA TÖRENİ

Öğleden sonraki programında "ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı Mutabakat Zaptı (MoU) İmza Töreni"ne katılan Bakan Kacır, "Mission Possible Partnership" iş birliğiyle yürütülen programın, sanayide yüksek emisyon azaltımı sağlayacak erken aşamadaki ve ticari ölçekli projelerin finansmana erişimini hızlandıracağını kaydetti:

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliğimiz kapsamında demir-çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerine yönelik düşük karbonlu yol haritalarını tamamladık. Cam, seramik, döküm ve kimya sektörlerinde ise benzer çalışmalar devam etmektedir. Bu yol haritaları, sektörlerimizin karşı karşıya olduğu teknolojik seçenekleri, yatırım ihtiyaçlarını ve emisyon azaltım senaryolarını ortaya koymaktadır. Söz konusu çalışmalardan elde edilen bulgular, artık sanayide karbonsuzlaşma yatırımlarının ilerletilmesi için sağlam bir temel oluşturmaktadır."

"ITA Türkiye Proje Hızlandırma Programı, sanayi kuruluşlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışarak önemli ölçüde emisyon azaltımı sağlama potansiyeline sahip, erken aşamadaki ve ticari ölçekli projeleri belirleyecek ve destekleyecek. Program, bu projelerin ilerlemesini engelleyen belirli sorunların çözümüne odaklanacak. Uygulanabilir çözümler geliştirmek amacıyla sanayi liderlerini, teknoloji sağlayıcılarını, potansiyel müşterileri, finans kuruluşlarını ve kamu otoritelerini bir araya getirecek. Aynı zamanda Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu proje portföyünü de güçlendirerek erken aşamadaki umut vadeden girişimlerin, platformun teknik destek ve potansiyel finansman imkanlarından yararlanabilecek olgunluk düzeyine ulaşmasına yardımcı olacak."

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TEMİZ TEKNOLOJİLER GİRİŞİMİ LANSMANI

Bakan Kacır, "Yapay Zekâ Destekli Temiz Teknolojiler Girişimi Lansmanı"na da katıldı. Yapay zekânın yeni nesil batarya malzemelerinin keşfinden güneş hücresi teknolojilerine ve düşük karbonlu üretim süreçlerine kadar geniş bir alanda Ar-Ge süreçlerini hızlandırdığını belirten Kacır, uluslararası teknoloji geliştiricileri ve yatırımcılara iş birliği çağrısında bulundu:

"İşte bu anlayışla, COP31'de Yapay Zekâ Destekli Temiz Teknoloji Girişimi'ni başlatıyoruz. Bu girişim, yenilikçi yapay zekâ destekli temiz teknolojileri pratik uygulamaya geçirmek ve bunların sektörlerle ekonomiler genelinde benimsenmesini hızlandırmak için uluslararası bir platform sağlayacak. Teknoloji geliştiricilerini sanayi ortakları ve yatırımcılarla buluşturarak pilot projeleri kolaylaştırmayı, ölçülebilir çevresel faydaları göstermeyi ve başarılı çözümlerin daha geniş ölçekte uygulanması için fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz."

"Hükümetleri, uluslararası kuruluşları, araştırma kurumlarını, sanayi şirketlerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları bu ortak çabaya katkıda bulunmaya davet ediyoruz. İklim sorunlarına çözüm üretecek teknolojiler, pilot uygulamalar, finansman ve teknik uzmanlık alanlarında iş birliğine açığız. Yapay zekânın iklimle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için etkili bir araca dönüştürülmesi amacıyla uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

YEŞİL ALAN ZİYARETLERİ

Bakan Kacır, yoğun toplantı maratonunun yanı sıra Yeşil Alan’da kurulan stantları ziyaret ederek girişimciler, eğitimciler ve gençlerle buluştu.

COP31 Startup Zone’da iklim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren teknoloji girişimlerinin stantlarını tek tek gezen Kacır, girişimcilerin özgün projeleri ve yatırım potansiyelleriyle yeşil dönüşümün öncü aktörleri arasında yer aldığını belirterek iklim teknolojilerinde girişimciliği desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

TÜBİTAK Bilim Merkezleri alanını da ziyaret eden Bakan Kacır oradaki çocukların etkinliklerine iştirak etti. Çocuklarla sohbet eden Kacır onlarla fotoğraf da çektirdi.

COP31'DE BİLİM DİPLOMASİSİ VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Kacır, COP31 marjında yürüttüğü bilim diplomasisi temasları kapsamında uluslararası kuruluş temsilcileri ve mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bu çerçevede BM 81. Genel Kurul Başkanı Halilur Rahman, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana, Finlandiya Ekonomik İşler Bakanı Sakari Puisto, Uganda Dışişleri Bakanı Adonia Ayebare ve Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodríguez Batista ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Kacır; yeşil sanayileşmenin hızlandırılması, temiz teknolojilerde ortak Ar-Ge ve bilgi paylaşımı ile gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin yeşil dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi konularında iş birliği imkânlarını ele aldı.