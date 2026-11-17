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"Yaptığımız müzedeki eşyaların temizliğini, bakımını ben yapıyorum. Bu bana keyif veriyor" diyen Kaan Has, "Çocukluğumdan beri müze yapma hayalim vardı. Evimizin altında boş bir daire vardı. Ekip arkadaşlarımızla böyle bir müze yapma kararı aldık. Daha önceden dedemden ve aile büyüklerimden kalma eşyalar vardı. Bunları bir araya getirerek ve ekip arkadaşlarımın getirdiği eşyalarla böyle bir oda yaptık. Eşyaları toparladık, bir araya getirdik. Müzemizi açtık. Eşyalarımın temizliğini, bakımını ben yapıyorum. Bu bana keyif veriyor, telefonla konuşmak, sosyal medyada gezmek yasak. Ekip arkadaşlarım geldiğinde bir kazana topluyoruz telefonlarımızı. Hep birlikte sohbet, çay, Osmaniye'mizin yöresel yiyeceklerinden yiyoruz. Motosikletlerimizle doğa sürüşüne çıkıyoruz. Sosyal faaliyetler yapıyoruz. Bu alanda arkadaşlarımızla hatıralarımızı paylaşıyoruz, yeni rotalarımızı belirliyoruz. Motosiklet bizim için araç değil, amaçtır" ifadelerini kullandı.