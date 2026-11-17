Osmaniye'de evinin altını müzeye çevirdi! İçeri giren telefonunu kazana bırakıyor
Osmaniye'de 22 yaşındaki Kaan Has, evlerinin altındaki boş daireyi eski eşyalarla nostalji müzesine dönüştürdü. Motosiklet tutkunlarının buluşma noktası olan mekânda cep telefonu kullanımı yasak. Ziyaretçiler telefonlarını eski bir kazana bırakarak sohbet ediyor.
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Osmaniye'de yaşayan Kaan Has, evlerinin altındaki daireyi 80 ve 90'lı yıllara ait eski eşyalarla donatarak nostalji müzesine dönüştürdü. Motosiklet kulübü üyelerinin buluşma noktası haline gelen müzede cep telefonu kullanımı yasaklanırken, telefonlar eski bir kazanda toplanıyor.
Osmaniye'de yaşayan 22 yaşındaki Kaan Has, dedesinden ve aile büyüklerinden kalan eşyalarla yıllar içerisinde topladığı 80 ve 90'lı yıllara ait nostaljik ürünleri evlerinin altındaki dairede bir araya getirdi. Kulüp arkadaşlarının da getirdiği eşyalarla donatılan daire, zamanla Zompçular Enduro Kulübü üyelerinin akşamları buluştuğu nostaljik bir kulüp binasına dönüştü.
"Yaptığımız müzedeki eşyaların temizliğini, bakımını ben yapıyorum. Bu bana keyif veriyor" diyen Kaan Has, "Çocukluğumdan beri müze yapma hayalim vardı. Evimizin altında boş bir daire vardı. Ekip arkadaşlarımızla böyle bir müze yapma kararı aldık. Daha önceden dedemden ve aile büyüklerimden kalma eşyalar vardı. Bunları bir araya getirerek ve ekip arkadaşlarımın getirdiği eşyalarla böyle bir oda yaptık. Eşyaları toparladık, bir araya getirdik. Müzemizi açtık. Eşyalarımın temizliğini, bakımını ben yapıyorum. Bu bana keyif veriyor, telefonla konuşmak, sosyal medyada gezmek yasak. Ekip arkadaşlarım geldiğinde bir kazana topluyoruz telefonlarımızı. Hep birlikte sohbet, çay, Osmaniye'mizin yöresel yiyeceklerinden yiyoruz. Motosikletlerimizle doğa sürüşüne çıkıyoruz. Sosyal faaliyetler yapıyoruz. Bu alanda arkadaşlarımızla hatıralarımızı paylaşıyoruz, yeni rotalarımızı belirliyoruz. Motosiklet bizim için araç değil, amaçtır" ifadelerini kullandı.
Nenelerinin ve dedelerinin kullandığı bu eşyaların kendilerini çocukluklarına götürdüğünü söyleyen Ömer Faruk Sayınbaş ise, "Müzemize girerken telefonlarımızı topluyoruz. Günümüz sorunlarından, sosyal medya bağımlılığından uzaklaşmak istiyoruz. Keyifli ve güzel sohbetler edebilmek için. Burada bulunan eşyalar bizim nenelerimizin, dedelerimizin kullandığı eşyalar olduğu için bizi çocukluğumuza götürüyor. Muhabbet etmesek dahi eşyalara baktığımızda çocukluğumuza gidiyoruz" diye konuştu.