CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, vefat eden Ä°lim Yayma VakfÄ± kurucularÄ±ndan Ä°brahim Halit Ã‡izmeci 'nin cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.Â
06.03.2022 - 15:26 | | Mikail BIYIKLI- UÄŸur ÅžAHÄ°N/ Ä°STANBUL,(DHA)
Ä°lim Yayma VakfÄ± kurucularÄ±ndan Ä°brahim Halit Ã‡izmeci dÃ¼n akÅŸam tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastane hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡izmeci iÃ§in bugÃ¼n Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
Fatih Cami'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'da katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡izmeci defnedilmek Ã¼zere EdirnekapÄ± ÅŸehitliÄŸi mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.