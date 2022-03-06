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Siyaset CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katÄ±ldÄ±
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, vefat eden Ä°lim Yayma VakfÄ± kurucularÄ±ndan Ä°brahim Halit Ã‡izmeci 'nin cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.Â

06.03.2022 - 15:26 | | Mikail BIYIKLI- UÄŸur ÅžAHÄ°N/ Ä°STANBUL,(DHA)
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katÄ±ldÄ±

Ä°lim Yayma VakfÄ± kurucularÄ±ndan Ä°brahim Halit Ã‡izmeci dÃ¼n akÅŸam tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastane hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡izmeci iÃ§in bugÃ¼n Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Halit Ã‡izmecinin cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±

Fatih Cami'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rene CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'da katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡izmeci defnedilmek Ã¼zere EdirnekapÄ± ÅŸehitliÄŸi mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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