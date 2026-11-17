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Değirmenin sahibi İbrahim Canbolat ise tarihi bir yapının ayağa kaldırılmasının önemine işaret ederek, "Köyün mazisi ve ismi, 9 ayrı değirmenden geliyor. Bu yapı bana büyüklerimden miras, 270 yıllık mazisi var. Burayı yenilemek istediklerini söylediler. Ben de bu durumdan mutlu oldum ve tadilata izin verdim." diye konuştu. Restorasyon ekibinde yer alan Toshiyuki Kawahara, yorulduklarını ancak keyif aldıklarını belirterek, bölge halkının da kendilerine destek olduğunu ifade etti.