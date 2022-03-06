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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Kritik görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı" denildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e "Sorunun barışçıl, yöntemlerle çözümü için katkıya hazırız" ifadelerini kullandı.

06.03.2022 - 12:47 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı 11. gününde de sürüyor. Türkiye ise Ukrayna - Rusya savaşında barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

GÖRÜŞMEDE BARIŞÇIL ÇÖZÜM VURGUSU

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce dev Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bi dizi görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı. (Hürriyet)

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