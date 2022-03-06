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DünyaRusya-Ukrayna görüşmelerinde 'ajan' şoku! Heyete sızdı, sonu korkunç oldu
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Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 'ajan' şoku! Heyete sızdı, sonu korkunç oldu

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçici ateşkesin ardından ülkeden çıkmaya çalışan sivillerin görüntüleri tüm dünyada şok etkisi yaparken casus iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rus heyetiyle Belarus sınırında görüşme gerçekleştiren Ukrayna heyetinde yer alan Denis Kireev’in bir Rus ajanı olduğu öne sürüldü.

06.03.2022 - 09:56 |
Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 'ajan' şoku! Heyete sızdı, sonu korkunç oldu

Ukrayna’nın müzakere heyetinde bulunan Kireev’in, telefon görüşmeleri nedeniyle Ukrayna istihbaratı SBU tarafından gözaltına alındığı, vatana ihanetle suçlanan adamın karşı koyması sonrası öldürüldüğü ifade ediliyor. SBU’nun elinde Kireev’in Ruslara bilgi aktardığı yönünde ciddi delil bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan 3’üncü tur görüşmelerin pazartesi yapılacağı açıklandı.

Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ajan şoku Heyete sızdı, sonu korkunç oldu

CASUSU DİREĞE BAĞLAYIP İFŞA ETTİLER

Ukrayna’nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil ise bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti.

Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor. (Milliyet)

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