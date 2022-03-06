Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 'ajan' şoku! Heyete sızdı, sonu korkunç oldu

Ukrayna’nın müzakere heyetinde bulunan Kireev’in, telefon görüşmeleri nedeniyle Ukrayna istihbaratı SBU tarafından gözaltına alındığı, vatana ihanetle suçlanan adamın karşı koyması sonrası öldürüldüğü ifade ediliyor. SBU’nun elinde Kireev’in Ruslara bilgi aktardığı yönünde ciddi delil bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan 3’üncü tur görüşmelerin pazartesi yapılacağı açıklandı.

CASUSU DİREĞE BAĞLAYIP İFŞA ETTİLER

Ukrayna’nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil ise bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti.

Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor. (Milliyet)