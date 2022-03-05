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Zelenskiy'den yeni açıklama: Ukrayna'yı kurtaracağız

Rusya'nın Ukrayna işgalinin onuncu gününde Zelenskiy'den yeni açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yeni mesaj gönderen Zelenskiy, "Hepimiz birlikte Ukrayna'yı kurtaracağız" dedi.

05.03.2022 - 23:03 |
Zelenskiy'den yeni açıklama: Ukrayna'yı kurtaracağız

Zelenskiy'nin açıklamaları şöyle; Bu gücü biz kökenlerimizden alıyoruz. İşgalcilere silahsız bir şekilde karşıya çıkıp 'biz Ukraynayız' diyorlar. Biz asla düşmana topraklarımızı vermeyeceğiz. Hepimiz direndik, hepimiz birlikte Ukrayna'yı kurtaracağız. Ne olursa olsun topraklarımız bizimdir. Bizim gücümüz herkese bütün dünyaya örnektir. Mücadelemize devam etmeliyiz..Bu kötülüğü buradan kovmalıyız. Lütfen mücadeleye devam edin. Size Ukrayna hakkında çok yalan haberler söylüyorlar.

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