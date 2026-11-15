Bakan Bak duyurdu! Gümüşhane'ye kayak merkezi müjdesi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümüşhane'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlk olarak tarihi Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret eden Bakan Bak, burada yapılması planlanan kayak merkezi projesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Beraberindeki heyetle tarihi mahallede incelemelerde bulunan Bak, daha sonra Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret ederek, projenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Yatırım bedelini 300 milyon liraya çıkarıyoruz"

Süleymaniye Mahallesi'nin turizm ve spor turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Şehrin yıllardır önemli bir beklentisi olan kayak merkezi projesi var. Bununla ilgili çalışmaları yerinde değerlendirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem Gümüşhane'nin gelişmesi için hem buranın gençlerine hem de bölgeye hizmet edecek bir kayak merkeziyle ilgili proje çalışmalarının durumunu değerlendirmiş olduk. İmar planları bitti. Proje ön çalışmaları bitmek üzere ve yakında ihalesi için hazırlıkları hızlandırıyoruz. Muhtemelen hedefimiz 2-3 ay içerisinde bu işlerle ilgili yol haritasını tamamlamış olmak. Bu sebeple de daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, burayı ziyaretinde talimatını da vermişti, ön protokol yapmıştık. O zamanki rakamı artırıyoruz. Yatırım bedelini yaklaşık 300 milyon liraya çıkartıyoruz. Gerekirse daha ilave yatırımları da kaynağı da tahsis edeceğiz" dedi.



"Mayıs ayına kadar karın korunduğu bir bölge"

Süleymaniye Mahallesi'nin Gümüşhane'nin gelişimi açısından önemine değinen Bakan Bak, "Süleymaniye Mahallesi, güzel bir mahalle. Gümüşhane'nin gelişmesi açısından da bölgenin turizm ve spor turizmi açısından gelişmesinde önemli bir yer elde etmiş olacak. Herkes bunu bekliyor. Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Gümüşhaneliler bize hep destek veriyor. Biz de onların taleplerini yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla bu süreci hızlandıracağız. Şimdi ilave protokollerle ilgili sözleşmeyi arkadaşlarımız imzalayacaklar. Biz de hızlıca kollarımızı sıvayacağız. Ön çalışmalar yapıldı. Gerçekten burada yaklaşık bin 700 metrelik bir telesiyej projesi var. Ardından T-bar projesi ve kayakçıların günübirlik tesisi olacak ve inanıyoruz ki güzel bir proje olacak. Burası karın bir çanak içerisinde kaldığı, mayısa kadar karın korunduğu ve yaklaşık 3 metre karın oluştuğu bir yer. Yüzyıllardır zaten burada böyle bir süreç var. Bu beklentiyi karşılamış olacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Gümüşhane'ye yönelik diğer yatırımlara da değinen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Üniversitemizin talebi var. Onu da değerlendirip gerçekleştireceğiz. Rektör hocamızın da talebi var. Biliyorsunuz 2 bin kişilik spor salonu inşaatı hızlandı. Onu da tamamlayacağız. Onun yanında söz verdiğimiz Tekke beldesi için halı saha var. Onu da gerçekleştireceğiz. Biz de her zaman gençlerin spor yapmasını istiyoruz, spora yönelmesini istiyoruz. Spor için de her türlü desteği vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Bize talimatıdır; 'Gençlere, çocuklara ve kulüplere spor noktasında her türlü desteği verelim' diye. Herkes bu konuda hemfikir. Gümüşhane'nin gençlerine, çocuklarına güzel hizmetleri biz bakanlığımız olarak sunacağız. İnşallah hızlı bir şekilde bunu takip edeceğiz. İlk defa Süleymaniye'yi ziyaret ettim. Gerçekten tarih dolu, üç dinin bir arada olduğu, Sultan Süleyman zamanından itibaren bir tarihi dokunun, zenginliğin olduğu bir mahalle. Orası da hem kayak merkeziyle beraber hem de onarımların tamamlanmasıyla beraber çok daha güzel bir şekle dönüşmüş olacak. Hem turizm cazibesiyle hem de spor cazibesiyle bölgenin insanlarına, dışarıdan gelen turistlere hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

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Açıklamaların ardından Süleymaniye Kayak Tesisi'nin yapımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gümüşhane Valiliği arasında protokol imzalandı.

Valilikteki ziyaretin ardından Bakan Bak, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesi'ni ziyaret etti.