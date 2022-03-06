GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaUkrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Blinken ile tarafsız bölgede görüştük
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Blinken ile tarafsız bölgede görüştük
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Blinken ile tarafsız bölgede görüştük

Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, “Tam sınırda, tarafsız bölgede görüştük ve ardından desteğimizi ifade etmek için Ukrayna'ya doğru birkaç adım attık” dedi.

06.03.2022 - 01:12 | | İHA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Blinken ile tarafsız bölgede görüştük

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, diplomatik görüşmeler de tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi. Kuleba görüşmenin ardından, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüm. Ukrayna-Polonya sınırından yeni döndüm. Tam sınırda, tarafsız bölgede görüştük ve ardından desteğimizi ifade etmek için Ukrayna'ya doğru birkaç adım attık” ifadelerini kullandı.

ABD tarafından Rusya’ya karşı ek yaptırımları da ele aldıklarını ifade eden Kuleba, “Önümüzdeki günlerde bunların duyurulacağına eminim. ABD de Avrupalı ortaklarıyla bu çabaları koordine edecektir” dedi.

Ukrayna’nın diğer ülkelerdeki diplomatları aracılığıyla uluslararası toplumlardan yardımlar toplandığını hatırlatan Kuleba, “Saldırının ilk haftasında diplomatlarımız seferberlik başlattı. Bu seferberlikte 1 milyon 643 bin ton insani yardım, 66 bin 384 silah, mühimmat ve teçhizat, 338 milyon euro, 74,5 milyon dolar ve 4 milyon sterlin toplandı. Yurtdışındaki Ukrayna diplomatlarına ve Ukrayna vatandaşlarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti

    Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Blinken ile tarafsız bölgede görüştük

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Blinken ile tarafsız bölgede görüştük

    Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM’de kabul edildi

    Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM’de kabul edildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti

    Gazeteci Batuhan Yaşar hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Blinken ile tarafsız bölgede görüştük

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Blinken ile tarafsız bölgede görüştük

    Sıradaki Haber
    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Sıradaki Haber
    Öğretmen ataması olacak mı? 2022 yılı öğretmen atamaları ile ilgili Bakan Özer’den açıklama!

    Öğretmen ataması olacak mı? 2022 yılı öğretmen atamaları ile ilgili Bakan Özer’den açıklama!

    Sıradaki Haber